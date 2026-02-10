Samsung lanza actualización de febrero: Conoce los Galaxy que aún reciben soporte

La compañía surcoreana Samsung anunció la llegada de un nuevo paquete de actualizaciones durante este mes de febrero, el cual comenzará a desplegarse en cientos de dispositivos Galaxy como parte de las mejoras de sistema que la empresa tiene previstas para 2026.

Como es habitual en sus ajustes periódicos, la compañía informó que esta versión incluirá nuevos parches de seguridad, refuerzos en los controles de acceso, cambios en servicios internos y mejoras en las aplicaciones base del sistema.

Esto significa que, aunque la próxima actualización no introduce cambios radicales en la forma en que operan los dispositivos, sí incorpora configuraciones clave de mantenimiento que optimizan el rendimiento, la estabilidad y la vida útil del celular.

Cabe destacar que este lanzamiento también contempla que algunos modelos más antiguos queden fuera de la lista de equipos compatibles. Tal es el caso del Galaxy S21, que, como ya apuntaban los rumores, se despide este mes del soporte regular de actualizaciones.

Por su parte, el Samsung Galaxy S22 y el Samsung Galaxy S21 FE pasarán a recibir únicamente actualizaciones trimestrales, en lugar de mensuales, lo que indica que se encuentran entre los próximos modelos en entrar en fase de obsolescencia.

¿Qué dispositivos Galaxy sí recibirán la actualización One UI 8.5?

Los dispositivos Galaxy que recibirán la actualización durante el mes de febrero son los siguientes:

Plegables: Galaxy Z TriFold, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Fold Special Edition, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Flip7 y Galaxy Z Flip7 FE.

Galaxy Z TriFold, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Fold Special Edition, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Flip7 y Galaxy Z Flip7 FE. Serie S: Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge, Galaxy S25 FE, Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra y Galaxy S23 FE.

Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge, Galaxy S25 FE, Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra y Galaxy S23 FE. Serie A: Galaxy A56 5G.

Galaxy A56 5G. Enterprise: Galaxy A53 5G, Galaxy A54 5G, Galaxy A55 5G, Galaxy Tab Active5 Pro, Galaxy XCover6 Pro, Galaxy XCover7 y Galaxy XCover7 Pro.

¿Por qué aún no tengo la actualización de febrero pese a tener un dispositivo compatible?

La disponibilidad de la actualización depende de factores como la región, el operador y la versión del sistema, por lo que su despliegue no es uniforme.

Mientras algunos dispositivos pueden recibirla desde los primeros días de febrero, otros podrían tardar varios días más en mostrar la notificación de descarga.

¿Cómo saber si ya tengo la actualización de Samsung?

Para verificar el estado de las actualizaciones de tu dispositivo, sigue estos pasos:

Dirígete a Ajustes. Selecciona la opción Actualización de software. Consulta la versión actual instalada en tu dispositivo. Si no cuentas con la más reciente, selecciona Descargar e instalar. Oprime el botón y recuerda que el proceso suele tardar solo unos minutos.

La actualización de febrero de Samsung refuerza el compromiso de la marca con la seguridad y el rendimiento de sus dispositivos Galaxy , aunque también marca el inicio del retiro gradual de soporte para algunos modelos más antiguos. Para los usuarios con equipos compatibles, mantener el sistema actualizado será clave para asegurar un funcionamiento óptimo y prolongar la vigencia de sus smartphones.

