¿Perdiste tu celular? Así puedes localizar tu Android sin conexión paso a paso

Perder el celular se ha convertido en una de las preocupaciones más frecuentes en la vida cotidiana, sobre todo porque en estos dispositivos almacenamos información personal, cuentas bancarias, fotografías, contactos y documentos de trabajo. La sola idea de extraviarlo o sufrir un robo genera angustia, tanto por el valor del equipo como por los datos que contiene.

No obstante, los usuarios de Android cuentan con herramientas de localización que pueden marcar la diferencia en una situación así . A través de las funciones integradas de Google, es posible rastrear el dispositivo, bloquearlo a distancia e incluso borrar su información para proteger la privacidad. Estas opciones están diseñadas para facilitar la recuperación del equipo o, al menos, evitar que terceros accedan a su contenido.

Te puede interesar: Filtran cómo será la cámara frontal del iPhone 18 Pro

Lo más importante es que varias de estas herramientas pueden funcionar incluso cuando el celular no cuenta con conexión WiFi o datos móviles, e incluso si se quedó sin batería recientemente, ya que permiten consultar su última ubicación registrada. A continuación, te explicamos paso a paso cómo activar estas funciones y qué hacer para poder localizar tu dispositivo en caso de pérdida o robo.

¿Cómo configurar tu Android para localizarlo en caso de robo o pérdida?

De acuerdo con un estudio de The Competitive Intelligence Unit, consultoría mexicana especializada en telecomunicaciones y tecnología, alrededor de 2.2 millones de smartphones fueron robados o extraviados en 2024. Ante este panorama, es fundamental tomar medidas preventivas.

La manera más sencilla de proteger tu celular es activar las funciones de localización de Google, disponibles en dispositivos con versiones superiores a Android 8. Para configurarlas, sigue estos pasos:

Primero, dirígete a los Ajustes de tu teléfono y selecciona la opción Google.

Después, entra en Todos los servicios y presiona Localizador.

Activa la función Permitir que se ubique el dispositivo.

Posteriormente, habilita el Bloqueo remoto, lo que permitirá apagar la pantalla y restringir el acceso en caso de robo o pérdida.

Luego, entra en Encontrar dispositivos sin conexión y selecciona la opción Sin red.

Una vez completados estos pasos, tu móvil quedará configurado para poder ser localizado incluso si está apagado o sin conexión a Internet.

¿Cómo encontrar tu Android si se te pierde?

Es importante recordar que, si no activas previamente estas funciones, solo podrás localizar tu celular cuando esté encendido y conectado a una red. Por ello, conviene revisar la configuración antes de salir de casa.

Si tu dispositivo se pierde o es robado, puedes intentar localizarlo de la siguiente manera:

Desde una computadora, ingresa al sitio google.com/android/find e inicia sesión con la cuenta vinculada a tu celular. Selecciona el modelo que deseas ubicar; ahí podrás ver el nivel de batería y la red a la que está conectado. Consulta el mapa para conocer la ubicación aproximada del equipo y, si lo necesitas, utiliza la opción Reproducir sonido para que emita una alarma. También puedes marcarlo como perdido para bloquearlo de forma remota y evitar accesos no autorizados. Si consideras que no podrás recuperarlo, existe la opción de Restablecer la configuración de fábrica del dispositivo, lo que eliminará toda tu información personal.

También puedes leer: Samsung lanza actualización de febrero: Conoce los Galaxy que aún reciben soporte