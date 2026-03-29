WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares en abril 2026

A partir del 1 de abril de 2026, algunos teléfonos móviles ya no podrán utilizar WhatsApp debido a que dejarán de cumplir con los requisitos técnicos mínimos necesarios para su funcionamiento.

La medida forma parte de las actualizaciones periódicas que implementa la plataforma, propiedad de Meta, con el objetivo de mantener la seguridad, estabilidad y rendimiento del servicio. Esto implica que ciertos dispositivos antiguos queden fuera de soporte de manera gradual .

De acuerdo con el Centro de Ayuda de la aplicación, actualmente se requiere contar con al menos Android 5.0 o un sistema operativo posterior, así como iOS 15.1 en el caso de los dispositivos de Apple. Los equipos que no puedan actualizarse a estas versiones dejarán de ser compatibles.

La compañía explica que cada año revisa cuáles son los modelos más antiguos en uso, especialmente aquellos que ya no reciben actualizaciones de seguridad o que presentan limitaciones para ejecutar nuevas funciones.

Modelos que perderán soporte

Entre los dispositivos que dejarán de funcionar con WhatsApp a partir de la fecha señalada se encuentran varios modelos con sistema Android, entre ellos:

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy S4 Mini

Sony Xperia M

LG Optimus L7 II

Motorola Moto E (primera generación)

También se verán afectados otros equipos que no puedan actualizar su sistema operativo a Android 5.0 o versiones más recientes.

En el caso de los iPhone, los modelos que quedarán fuera son:

iPhone 6

iPhone 6 Plus y versiones anteriores

Estos dispositivos no son compatibles con iOS 15.1, requisito indispensable para seguir utilizando la aplicación.

¿Qué hacer si tu celular está en la lista?

Si tu equipo figura entre los modelos afectados, solo podrás continuar usando WhatsApp si es posible actualizar su sistema operativo a una versión compatible . En caso contrario, la alternativa será migrar a un dispositivo más reciente que cumpla con las especificaciones actuales.

SV