Astrónomos captan el nacimiento de dos planetas en sistema estelar joven

Un grupo de astrónomos logró captar la formación de dos planetas dentro del disco de material que rodea a la joven estrella WISPIT 2, según informó el Observatorio Europeo Austral.

Aunque anteriormente ya se tenía evidencia de uno de estos planetas, las observaciones más recientes realizadas con los telescopios del ESO permitieron confirmar la existencia de un segundo.

Estas observaciones, y la estructura única del disco presente alrededor de la estrella, indican que el sistema WISPIT 2 podría asemejarse a un sistema solar joven, señaló la agencia.

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El sistema es solo el segundo conocido, después de PDS 70, en el que dos planetas han sido observados directamente alrededor de su estrella anfitriona durante el proceso de formación.

Sin embargo, a diferencia de PDS 70, WISPIT 2 tiene un disco formador de planetas muy extendido con distintivos huecos y anillos.

"Estas estructuras sugieren que actualmente se están formando más planetas, que finalmente detectaremos", declaró Chloe Lawlor, estudiante de doctorado en la Universidad de Galway (Irlanda) y autora principal del estudio publicado hoy en The Astrophysical Journal Letters.

El primer planeta recién nacido encontrado en el sistema (llamado WISPIT 2b) con una masa casi cinco veces la de Júpiter y orbitando la estrella central a unas 60 veces la distancia entre la Tierra y el Sol, fue detectado el año pasado.

Tras identificarse un objeto adicional cerca de la estrella, las mediciones efectuadas con el Telescopio Muy Grande (VLT) del ESO y el Interferómetro VLT (VLTI), confirmaron su naturaleza planetaria.

El nuevo planeta (WISPIT 2c) está cuatro veces más cerca de la estrella central y es el doble de masivo que WISPIT 2b.

Ambos planetas son gigantes gaseosos, como los planetas exteriores de nuestro Sistema Solar

Vista de la joven estrella WISPIT 2 en la constelación del Águila. EFE/ Observatorio Europeo Austral (ESO)

Así confirmaron la existencia de los nuevos planetas en formación

Para confirmar la existencia de WISPIT 2c, el equipo empleó el instrumento SPHERE, instalado en el VLT de ESO, que captó una imagen del objeto.

Luego, el equipo utilizó el instrumento GRAVITY+ instalado a su vez en el VLTI, para confirmar que el objeto era, efectivamente, un planeta.

Ambos planetas en WISPIT 2 aparecen en huecos muy definidos dentro del disco de polvo y gas que rodea a la joven estrella.

Estas brechas son el resultado de la formación de cada planeta: las partículas presentes en el disco se acumulan, y su gravedad atrae más material hasta que se forma un embrión de planeta.

El material restante que hay alrededor de cada hueco crea esos característicos anillos de polvo que vemos en el disco.

Además de los huecos en los que se detectaron los dos planetas, en el disco de WISPIT 2 hay al menos un hueco más pequeño y más alejado.

"Sospechamos que podría haber un tercer planeta abriendo esta brecha", indicó Lawlor, "potencialmente de la masa de Saturno, debido a que la brecha es mucho más estrecha y superficial".

El equipo hará un seguimiento con el próximo Telescopio Extremadamente Grande del ESO.

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NA