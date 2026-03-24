El fenómeno visual de las Perseidas ocurre cuando la Tierra cruza la concentración de partículas que dejó el cometa 109P/Swift-Tuttle durante su recorrido alrededor del Sol.

De acuerdo con estudios de la American Meteor Society (AMS), aunque los meteoros parecen originarse desde un punto concreto del cielo conocido como radiante —situado en la constelación de Perseo—, en realidad pueden observarse en distintas zonas de la bóveda celeste.

¿Cuándo será el punto máximo de las Perseidas?

La actividad de la lluvia se incrementa a medida que el radiante asciende sobre el horizonte, lo que suele suceder cerca de la medianoche y se extiende hasta antes del amanecer.

"La observación es mejor a simple vista" (indican los expertos de la NASA en sus boletines de divulgación científica), ya que el ojo humano permite abarcar una mayor porción del cielo en comparación con instrumentos ópticos.

El éxito de la observación depende directamente de la adaptación de la retina a la falta de luz; por ello, se recomienda evitar el uso de pantallas de teléfonos móviles que puedan interrumpir la visión nocturna.

Guía práctica para observar las Perseidas

Para optimizar la experiencia durante la noche del pico máximo (12 al 13 de agosto), la plataforma especializada Star Walk y centros de astrofísica sugieren seguir este protocolo de visualización:

Localización del sitio: Es imperativo buscar un lugar alejado de la contaminación lumínica urbana. Los parques nacionales o zonas rurales ofrecen el contraste necesario para detectar los meteoros más tenues.

Preparación visual: Se debe permitir que los ojos se adapten a la oscuridad total durante al menos 15 a 20 minutos. Durante este tiempo, la sensibilidad del ojo aumenta drásticamente.

Posicionamiento corporal: Se aconseja utilizar una silla reclinable o una manta para observar el cielo acostado. De acuerdo con las recomendaciones técnicas, no se requiere el uso de telescopios ni binoculares, ya que estos limitan el área de búsqueda.

Dirección de la mirada: Aunque el radiante se encuentra en el noreste, los meteoros suelen dejar rastros más largos si se observa a unos 45 grados de distancia del punto de origen (Perseo).

Horario óptimo: La mayor frecuencia de "estrellas fugaces" se registra en la madrugada del 13 de agosto, cuando la constelación está en su punto más alto.

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Este evento constituye una de las lluvias más intensas y confiables del año. Según la atribución de la Royal Astronomical Society (RAS), la estabilidad en la órbita de los restos del Swift-Tuttle garantiza que las Perseidas sigan siendo el referente principal de la astronomía recreativa durante el verano del hemisferio norte.



Con información de SUN

YC