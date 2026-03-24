¿Habrá auroras? Tormenta geomagnética seguirá activa este martes

Luego de emitir una alerta por tormenta geomagnética de intensidad G1 a G2 para este lunes, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica ajustó su pronóstico e informó que los efectos del fenómeno se extenderán hasta este martes 24, debido a corrientes de alta velocidad.

Este tipo de evento natural se origina a partir de erupciones en la superficie del Sol, conocidas como eyecciones de masa coronal, las cuales pueden desencadenar tormentas geomagnéticas cuando se dirigen hacia la Tierra.

Entre las manifestaciones más visibles de estas tormentas destacan las auroras boreales, generadas por la interacción de partículas solares cargadas con la atmósfera terrestre.

Según el Centro de Predicción del Clima Espacial, el brillo y la ubicación de la aurora se representan normalmente con un óvalo verde centrado en el polo magnético terrestre. Los óvalos verdes se tornan rojos cuando se pronostica una mayor intensidad de la aurora.

¿Dónde se podrán ver las auroras boreales?

Tal como lo señala la institución, la aurora boreal producida por la tormenta geomagnética de este día podría llegar a observarse en el norte de Estados Unidos, desde Nueva York hasta Idaho.

La aurora suele verse en algún lugar de la Tierra justo después del atardecer o justo antes del amanecer. No es visible durante el día y funciona como un indicador de las condiciones actuales de la tormenta geomagnética y proporciona información sobre la situación para diversas tecnologías.

De acuerdo con National Geographic, aunque observar auroras boreales no implica riesgo directo para la salud, el fenómeno sí puede afectar la infraestructura tecnológica como las comunicaciones por radio de alta frecuencia, a la navegación por satélite GPS y está relacionada con las fallas en la transmisión de energía eléctrica.

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Con información de SUN

YC