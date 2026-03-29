La rana de cristal de manchas rojas, una especie de los Andes del norte de Ecuador, podría perder cerca del 45 % de su área de distribución en las próximas décadas debido a los efectos del cambio climático , según un estudio de varias instituciones académicas, difundido por el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio).

La investigación, realizada por científicos de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), el Inabio y la Universidad Nacional Autónoma de México, analizó más de tres décadas de datos, entre 1985 y 2022, y modeló escenarios futuros bajo condiciones climáticas adversas.

Los resultados proyectaron que, entre 2061 y 2080, la especie experimentaría una reducción de hasta el 45 % de su hábitat, un desplazamiento altitudinal de unos 270 metros hacia zonas más altas y una disminución de la humedad, un factor clave para su supervivencia.

"Este escenario refleja cómo el calentamiento global y la alteración de los ecosistemas están empujando a muchas especies a condiciones cada vez más limitadas y vulnerables", continuó el Inabio.

Además, los investigadores identificaron una pérdida de unas 32 mil 600 hectáreas de vegetación dentro del rango de desplazamiento de la rana entre 1985 y 2022, con las tasas más elevadas de deforestación en Ecuador, incluso dentro de áreas protegidas, lo que afecta a los hábitats ribereños necesarios para su reproducción.

Estrategias para preservar la especie

Como parte del estudio, los científicos reportaron un nuevo registro de la especie en la Reserva Geobotánica Pululahua, en la provincia andina de Pichincha (cuya capital es Quito), un hallazgo que amplía el conocimiento sobre su distribución actual, pero que también evidencia la presión sobre estos ecosistemas.

Actualmente, solo el 39.4 % del hábitat potencial de la especie se encuentra dentro de áreas protegidas, lo que revela vacíos en su conservación, según los autores.

Ante este escenario, los investigadores subrayan la necesidad de implementar estrategias como la protección efectiva de bosques y riberas, la creación de corredores ecológicos, la conservación de gradientes altitudinales y el monitoreo continuo mediante herramientas de campo y tecnología satelital.

Aunque la especie está catalogada como de “Preocupación Menor”, el estudio advierte de que las tendencias actuales podrían aumentar su riesgo de extinción en el futuro.

Según datos de Inabio, Ecuador es uno de los 20 países más biodiversos del mundo, debido a su ubicación geográfica estratégica, donde confluyen la cordillera de los Andes, la Amazonía y la "influencia de las corrientes oceánicas en sus costas".

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