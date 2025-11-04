WhatsApp: ¿Cómo saber si está caído? Pasos para comprobar una falla

¿Tomaste tu celular para usar WhatsApp y la aplicación no funciona correctamente? Puede que esto no se deba a una falla en el dispositivo, sino a que el servicio está caído.

Identificar la causa del problema es fundamental para tomar acciones y evitar, en la medida de lo posible, quedar limitado en cuanto a opciones de mensajería instantánea.

¿Cómo saber si WhatsApp está caído?

Existen varias formas en las que se puede corroborar que WhatsApp no funciona por problemas de servidor.

En primer lugar, debes revisar si tu smartphone está conectado correctamente a internet. Para ello, puedes revisar la conexión al desplegar la barra de notificaciones o intentando usar otras aplicaciones que también necesiten internet. También puedes probar hacer una búsqueda en el navegador. Puedes checar, además, si no oprimiste por error el botón de modo avión.

No te pierdas: Descubre todos los fenómenos astronómicos de noviembre 2025

En el caso de que tu celular sí tenga internet, puedes preguntar a otras personas si tienen el mismo problema, de manera tradicional, o puedes acceder al sitio web de Downdetector. Esta es una plataforma que monitoriza y alerta sobre interrupciones en servicios en línea, incluidas redes sociales y bancos. A través de ella, usuarios de todo el mundo reportan fallas, por lo que es más sencillo identificar problemas masivos.

Al ser WhatsApp la plataforma de mensajería más usada en el planeta, es normal que en Downdetector haya un gran número de reportes al momento de una caída.

En este escenario, como usuario, poco puedes hacer para solucionar el problema. Lo mejor es esperar el tiempo necesario y buscar otras alternativas para comunicarte. En el peor de los casos, estas caídas suelen extenderse un par de horas.

Si identificas que no puedes usar la aplicación por un problema particular con tu móvil, puedes intentar reiniciar el dispositivo y actualizar WhatsApp.

Lee también: Cómo identificar cuando la voz de tu familiar es clonada con IA en estafas telefónicas

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

