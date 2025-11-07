Se acerca una de las fechas más esperadas por la comunidad científica. La NASA ha confirmado la distancia que próximamente el Cometa 3I/ATLAS estará de la Tierra; a continuación te decimos todo lo que se sabe.

La distancia más cercana del Cometa 3I/ATLAS a la Tierra

De acuerdo con los datos de la NASA, la fecha exacta en la que el cometa 3I/ATLAS se acercará más a la Tierra es el viernes 19 de diciembre, cuando el cuerpo celeste se sitúe a 270 millones de kilómetros del planeta. Este valor equivale a 1.8 veces el distanciamiento entre la Tierra y el Sol, de acuerdo con informes de la agencia espacial.

El cometa 3I/ATLAS ha provocado conmoción en el público, especialmente en la comunidad científica, ya que se trata de un cuerpo celeste fuera de lo común. Entre sus peculiares características destaca que proviene de fuera del Sistema Solar y que, durante su reciente acercamiento al Sol, aumentó su brillo siete veces y media más de lo normal.

Otro dato interesante es que la NASA identificó la presencia de gas hidroxilo (OH), una huella química del agua, dentro del cometa 3I/ATLAS. El profesor de Física de la Universidad de Auburn, en Estados Unidos, explicó qué quiere decir esto. De acuerdo con el experto, cuando se detecta agua o incluso su débil eco ultravioleta (OH) en un cometa interestelar, se está leyendo una nota enviada desde otro sistema planetario.

3I/ATLAS, en constante monitoreo por la NASA

Este cuerpo celeste actualmente está bajo constante monitoreo por parte de dispositivos de la NASA, la CNSA china y la Agencia Espacial Europea. Se espera que, en marzo de 2026, se acerque a Júpiter antes de ser expulsado hacia el espacio interestelar.

AS