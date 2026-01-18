El Ministerio de Salud de Costa Rica informó a inicios de esta semana, de la actualización de la normativa nacional para autorizar el uso de autopruebas del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), con el objetivo de fortalecer la detección temprana.

El ministerio indicó que durante el 2026 se distribuirán de manera gratuita mil 500 autopruebas de VIH a través de seis organizaciones de la sociedad civil, como parte de una iniciativa complementaria de salud pública que permite a las personas conocer su estado de salud de forma más accesible, privada y oportuna.

"Las autopruebas pueden realizarse en espacios seguros y en el momento que la persona lo considere más conveniente. Existen dos tipos de autopruebas: una que utiliza una muestra de saliva y otra que se realiza con una pequeña muestra de sangre del dedo. La autoprueba se debe realizar tres meses después del contacto de riesgo", explicó el Ministerio de Salud en un comunicado de prensa.

Datos de las autoridades de salud muestran que durante el año 2024 se notificaron 940 nuevos casos de VIH en Costa Rica, principalmente en hombres jóvenes entre los 20 y 34 años.

Estas cifras evidencian la necesidad de facilitar el acceso a pruebas de detección, especialmente en la población sexualmente activa, para evitar diagnósticos tardíos y reducir nuevas infecciones, según las autoridades.

La normativa permitirá que estas pruebas estén disponibles en servicios de salud públicos, así como en farmacias, clínicas y laboratorios del sector privado, lo que ampliará su disponibilidad en todo el país.

De acuerdo al Ministerio de Salud, contar con un diagnóstico temprano de VIH permite acceder de manera oportuna al tratamiento y a la atención en los servicios de salud, lo que mejora la calidad de vida y reduce el riesgo de transmisión.

MV