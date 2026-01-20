iPhone 18 Pro Max tendrá un cambio nunca antes visto en su cámara

En las últimas semanas, buena parte de la atención en torno a los iPhone 18 Pro se ha centrado en el diseño de su parte frontal. Diversas filtraciones sugerían que Apple planeaba ocultar el sistema Face ID bajo la pantalla y mover la cámara frontal hacia la esquina superior izquierda, lo que generó versiones encontradas sobre el futuro de la Dynamic Island.

No obstante, estas especulaciones podrían no ser del todo precisas. El filtrador Instant Digital, conocido por adelantar información fiable sobre productos de Apple, aseguró en su cuenta de Weibo que varias de las interpretaciones difundidas hasta ahora no reflejan con exactitud los planes de la compañía. De acuerdo con su explicación, la cámara frontal se mantendría centrada, acompañada de una Dynamic Island más pequeña, mientras que solo uno de los elementos del Face ID cambiaría de ubicación hacia la parte superior izquierda, una zona que muchos asumieron erróneamente que estaría reservada para la cámara.

El propio Instant Digital detalló que los reportes iniciales provenientes de fuentes chinas y coreanas sobre la posible reubicación de un componente infrarrojo del Face ID fueron mal traducidos en algunos medios en inglés. Estas versiones apuntaban a la presencia de una cámara frontal visible en un orificio lateral, cuando en realidad se trataba de un ajuste interno menor que terminó interpretándose como un rediseño completo del frontal.

Este diseño indicaría que el iluminador infrarrojo, al ser más pequeño y requerir menos complejidad óptica, sería el único componente con posibilidades reales de colocarse bajo la pantalla, específicamente en la esquina superior izquierda del panel.

En cambio, tanto el proyector de puntos como la cámara infrarroja permanecerían en el centro del frontal, integrados dentro de la Dynamic Island. En ese mismo espacio seguiría alojándose la cámara frontal, aunque todo el conjunto sería más compacto, en línea con rumores previos que apuntaban a una reducción del tamaño de la isla.

Con este panorama, el supuesto rediseño radical de los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max no se materializaría como se había planteado en un inicio. El cambio más visible sería una Dynamic Island más pequeña y la integración de un sensor infrarrojo bajo la pantalla en la esquina superior izquierda, dejando de lado la idea de un orificio visible para la cámara frontal, similar al que se vio en algunos dispositivos Android en años anteriores.

