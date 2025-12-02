Última lluvia de estrellas del 2025: ¿cuándo es y cuántos meteoros se verán por hora?

Si te perdiste de algún fenómeno astronómico el pasado mes de noviembre, todavía tendrás la oportunidad de disfrutar de los espectáculos espaciales que diciembre trae para ti. Entre los eventos del espacio más esperados por expertos y aficionados se encuentra la lluvia de estrellas Gemínidas , de la cual te compartiremos importantes detalles.

Según información de National Geographic , la de estrellas Gemínidas es, históricamente, una de las lluvias anuales más prolíficas y fiables, con una producción que puede presentarse desde 60 y hasta 120 meteoros por hora durante el pico en condiciones óptimas.

La lluvia será visible antes de la medianoche gracias a las condiciones que propician la luna menguante, con un 30 % de iluminación. Esto significa que, con un cielo despejado y oscuro, las y los aficionados a la astronomía podrán disfrutar de horas de observación ininterrumpida de meteoros. Debes estar atento a las estelas amarillentas y a los destellos especialmente brillantes, conocidos como bolas de fuego, que pueden aparecer en cualquier parte del cielo.

Datos de la lluvia de estrellas Gemínidas 2025

Durante dos días de diciembre, en el cielo se podrá disfrutar del espectáculo de lluvia de estrellas y destellos espaciales. Se podrán apreciar hasta 150 meteoros Gemínidas por hora . A continuación los detalles:

Fecha: 13 y 14 de diciembre

Hora aproximada: de 22:00 a 04:00 horas

Dirección de observación: todo el cielo, radiante en Géminis

Visibilidad: excelente

Podrás apreciar los primeros meteoros durante la tarde, en el hemisferio norte, y en el hemisferio sur, se empezarán a ver cerca de la medianoche local. No será necesario utilizar ningún instrumento especial para verla, solo basta con encontrar un lugar despejado y suficientemente oscuro

Agenda estas fechas de diciembre para que no te pierdas de esta magnífica lluvia de estrellas Gemínidas.

Con información de SUN y NatGeo.

