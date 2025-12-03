Desde robots que ejercen de camareros hasta auxiliares médicos o rescatistas son algunas de las propuestas destinadas a reinventar el mercado laboral en el iREX 2025, la feria de autómatas más grande del mundo, que abrió este miércoles sus puertas en Japón con un énfasis especial en la Inteligencia Artificial (IA) física.

Bajo el lema 'Sociedades sostenibles a través de la robótica', la muestra arrancó en el Tokyo Big Sight con una cifra récord de 673 expositores y más de 3 mil 300 casetas. Hasta el 6 de diciembre presentará desde la maquinaria industrial más puntera hasta robots destinados a los cuidados, o incluso a colaborar en negocios de cara al público con la mejor de sus 'sonrisas'.

Robots para servir y acompañar

La feria en Tokio también tuvo una gran presencia de máquinas dedicadas a acompañar y cuidar a la población más mayor del país, esto por el rápido envejecimiento y la caída de la natalidad.

El conocido robot educativo Lovot, desarrollado por la compañía japonesa Groove X, y el modelo humanoide Mirokai, creado este año por la firma francesa Enchanted Tools, fueron algunos de los modelos expuestos en este sentido.

El objetivo es prestar servicios de acompañamiento y cuidados a una sociedad que presenta una gran tasa de aislamiento, con un 39.9 % de su población que admite sentirse sola, y un récord de viviendas unipersonales, que están cerca de convertirse en el modelo de hogar más común en el país, según datos del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar nipón publicados este año.

La IA física como protagonista

Más allá de los robots humanoides destinados a dar compañía o realizar labores de cuidados, la feria continúa centrada particularmente en la maquinaria de uso industrial, con un foco particular este año en la IA física.

Esta tecnología busca dar la capacidad a máquinas como robots o vehículos de percibir e interactuar con el mundo en tiempo real, gracias a cámaras, sensores y radares que les permiten comprender incluso órdenes e instrucciones de personas.

