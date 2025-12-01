Conductora ayuda a mujer a escapar de su pareja en Canadá

En Vancouver, Canadá , una conductora de transporte por aplicación ayudó a una usuaria a escapar de un supuesto agresor. Todo quedó videograbado por la cámara de seguridad del automóvil en el que viajaban.

En el video, que ya circula en redes sociales, se muestra cómo el auto de la conductora es impactado en la parte trasera por otro coche en repetidas ocasiones. Esta persecución habría ocasionado la ruptura del parabrisas trasero del auto de plataforma.

En la grabación se observa a la víctima solicitando desesperadamente ayuda para escapar de un presunto agresor, mientras la conductora ejecuta maniobras para guiar a la mujer a un lugar seguro dentro de su vehículo.

El auto de la conductora es impactado en la parte trasera por otro coche en repetidas ocasiones. X / @CNNEE

El Departamento de Policía de Vancouver confirmó que ha iniciado una investigación formal para esclarecer los detalles reales del incidente, identificar al agresor y determinar las circunstancias exactas de la intervención del conductor. Hasta la fecha, las autoridades no han reportado detenciones relacionadas con el caso, pero han solicitado la colaboración de testigos para obtener información adicional.

Este mismo departamento destacó la labor de la conductora, a quien reconoció como un "héroe cotidiano" que actuó con valentía.

