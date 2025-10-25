Tu router del WiFi guarda todo lo que navegas; aprende a eliminar el historial

¿Sabías que desde el router de tu red WiFi es posible revisar el historial de sitios que has visitado en Internet? Esta función resulta especialmente útil cuando quieres regresar a una página que consultaste anteriormente.

Sin embargo, este registro también puede convertirse en una puerta de entrada para ciberataques, representando un riesgo para tu privacidad. Por eso es importante saber cómo eliminarlo.

El historial del router WiFi guarda un registro de todas las páginas web que se han visitado a través de la conexión a Internet. Este registro puede servir para diagnosticar problemas de conexión, identificar quién está utilizando la red doméstica e incluso detectar actividades sospechosas.

No obstante, dentro de este historial también se almacena información sensible, como los perfiles digitales que visitas con frecuencia, tus operaciones privadas y el contenido que compartes en plataformas en línea, incluso cuando navegas en modo incógnito.

Por lo general, estos datos pueden ser consultados por tu proveedor de servicios de Internet y, lamentablemente, también pueden ser vulnerables a ataques de hackers. Por ello, mantener control sobre el historial de tu router es fundamental para proteger tu privacidad.

¿Qué pasa si no borras el historial del router del WiFi?

Ahora que sabes por qué es importante eliminar el historial del router del WiFi, te compartimos una serie de riesgos al omitir esta sencilla tarea:

• Si los hackers conocen la dirección IP de tu Internet, podrían acceder a él. Ello implica el riesgo de ser víctima de un ciberataque.

• Tus datos pueden ser recabados por los hackers para darles mal uso, por ejemplo, en páginas clandestinas de la web.

• Tendrían acceso a tu información personal, financiera y laboral a través de los dispositivos que estén conectados a tu red WiFi.

• Existe el riesgo de que tu ubicación sea encontrada y divulgada.

• Los videos, información, portales y demás contenido que busques en Internet podrían ser revelados, lo que afecta tu privacidad.

¿Cómo borrar el historial del router del WiFi?

Para eliminar este tipo de historial, primero debes de tener en claro que la manera más accesible es mediante el navegador del celular, tablet o computadora. Estos son los pasos:

• Ingresa al navegador de tu dispositivo y en la barra de búsqueda escribe la dirección IP de tu router, que se encuentra en la parte trasera del aparato.

• Una vez que entres, ve al apartado "Configuración avanzada" y selecciona "Sistema".

• Después entra en "Registro del sistema" o "Registros".

• Escoge la opción "Borrar todo".

• ¡Listo, tu historial habrá sido eliminado!

Como medida extra de seguridad, puedes encriptar tu red WiFi en este mismo portal desde el campo "Seguridad" o "Modo de seguridad". Sólo tendrás que seleccionar la opción que consideres más segura (WPA3 o WPA2) y colocar una contraseña.

YC