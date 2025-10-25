Xbox y Halo Studios anuncian remake del clásico Halo para su 25 aniversario

A través de sus redes sociales oficiales, Xbox, Microsoft y Halo Studios confirmaron el desarrollo de un remake del clásico Halo: Combat Evolved (2001), el cual será recreado con el potente motor gráfico Unreal Engine 5.

Según el anuncio, el nuevo título llegará en 2026 y estará disponible para Xbox Series X/S, PC, Steam y PlayStation 5, además de contar con compatibilidad para Xbox Cloud Gaming y Xbox Play Anywhere.

Con esta entrega, que conmemora el 25 aniversario de la franquicia, los desarrolladores buscan aprovechar las capacidades tecnológicas más recientes y la opinión de la comunidad para fortalecer “lo que hace que Halo sea eterno”, manteniendo la esencia que ha distinguido a la saga por más de dos décadas.

¿Qué mejoras tendrá este nuevo remake?

La primera mejora que se notará en esta nueva entrega es en los gráficos, pues se hará una reconstrucción total y completa del aspecto visual del juego, trayendo a los jugadores físicas más realistas, reflejos y texturas más detalladas en los objetos y elementos naturales del mapa.

Contrario a lo que se puede pensar, Halo mantendrá su esencia y atmósfera, no obstante, se añadirán gráficos remasterizados en alta definición, cinemáticas actualizadas, un arsenal más amplio de armas (la Energy Sword, la Battle Rofle y la Needle Rifle entre ellas), enemigos y vehículos, así como misiones y contenido de historia nuevo e inédito.

De acuerdo con el comunicado de Microsoft, el nuevo Halo: Campaign Evolved es una evolución moderna de la historia original, recreada cuidadosamente en Unreal Engine 5 con nuevos gráficos en 4K, animaciones actualizadas, música remasterizada, controles mejorados y líneas de voz regrabadas.

El título traerá una selección de armas y vehículos clásicos de títulos posteriores de Halo, además se agregarán tres nuevas misiones de campaña adicionales, diseñadas para ampliar y celebrar la aventura que inició todo. Asimismo, continuará con la misma experiencia original de pantalla dividida local para dos jugadores en consola y se ampliará hasta cuatro jugadores en modo co-op.

Finalmente, el espíritu y la esencia de Halo se mantendrá, complementando la experiencia clásica y original de la entrega. Max Szlagor, director creativo de Halo, explicó que se pudieron reconstruir cuidadosamente los niveles y enfrentamientos con más detalle. Diversos portales señalan que este juego es considerado uno de los títulos más importantes de la industria de los videojuegos.

Did somebody order a Warthog? �� Halo: Campaign Evolved drops in 2026!



✅ Xbox Play Anywhere

✅ Day one with Xbox Game Pass



Play Halo: Combat Evolved's campaign rebuilt with HD visuals, updated cinematics & controls, up to 4-player online co-op, 3 new missions, and more.… pic.twitter.com/azdbSiPA2f — Xbox (@Xbox) October 24, 2025

