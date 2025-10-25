Xbox y Halo Studios anuncian remake del clásico Halo para su 25 aniversario

A través de sus redes sociales oficiales, Xbox, Microsoft y Halo Studios confirmaron el desarrollo de un remake del clásico Halo: Combat Evolved (2001), el cual será recreado con el potente motor gráfico Unreal Engine 5.Según el anuncio, el nuevo título llegará en 2026 y estará disponible para Xbox Series X/S, PC, Steam y PlayStation 5, además de contar con compatibilidad para Xbox Cloud Gaming y Xbox Play Anywhere.Con esta entrega, que conmemora el 25 aniversario de la franquicia, los desarrolladores buscan aprovechar las capacidades tecnológicas más recientes y la opinión de la comunidad para fortalecer “lo que hace que Halo sea eterno”, manteniendo la esencia que ha distinguido a la saga por más de dos décadas.La primera mejora que se notará en esta nueva entrega es en los gráficos, pues se hará una reconstrucción total y completa del aspecto visual del juego, trayendo a los jugadores físicas más realistas, reflejos y texturas más detalladas en los objetos y elementos naturales del mapa.Contrario a lo que se puede pensar, Halo mantendrá su esencia y atmósfera, no obstante, se añadirán gráficos remasterizados en alta definición, cinemáticas actualizadas, un arsenal más amplio de armas (la Energy Sword, la Battle Rofle y la Needle Rifle entre ellas), enemigos y vehículos, así como misiones y contenido de historia nuevo e inédito.De acuerdo con el comunicado de Microsoft, el nuevo Halo: Campaign Evolved es una evolución moderna de la historia original, recreada cuidadosamente en Unreal Engine 5 con nuevos gráficos en 4K, animaciones actualizadas, música remasterizada, controles mejorados y líneas de voz regrabadas.El título traerá una selección de armas y vehículos clásicos de títulos posteriores de Halo, además se agregarán tres nuevas misiones de campaña adicionales, diseñadas para ampliar y celebrar la aventura que inició todo. Asimismo, continuará con la misma experiencia original de pantalla dividida local para dos jugadores en consola y se ampliará hasta cuatro jugadores en modo co-op.Finalmente, el espíritu y la esencia de Halo se mantendrá, complementando la experiencia clásica y original de la entrega. Max Szlagor, director creativo de Halo, explicó que se pudieron reconstruir cuidadosamente los niveles y enfrentamientos con más detalle. Diversos portales señalan que este juego es considerado uno de los títulos más importantes de la industria de los videojuegos.YC