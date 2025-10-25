Convierte a Alexa en una alarma de seguridad para proteger tu hogar

Alexa, la asistente virtual de Amazon, va mucho más allá de establecer recordatorios o contar chistes. Este dispositivo puede convertirse en tu guardián personal gracias a una función que quizá desconocías, pero que resulta muy útil cuando estás fuera de casa.

Aunque no cuenta con cámara para vigilar tu hogar a distancia, sí dispone de sensores capaces de detectar movimientos. ¿Quieres convertir tu Echo en un sistema de alerta de seguridad? Te mostramos cómo configurarlo.

Los dispositivos Echo con detección de movimiento emplean sensores de ultrasonido para identificar cualquier desplazamiento. E sta función, poco conocida, es una herramienta que definitivamente vale la pena explorar.

De acuerdo con Amazon, "los dispositivos sólo emiten ultrasonido después de que hayas activado una función que requiera detección de movimiento, como rutinas de presencia de personas".

Las señales de alerta se envían a través de la app, lo que permite a los usuarios estar enterados de lo que sucede cuando no se encuentran en casa.

Entonces, el primer paso es activar la detección de movimiento y para esto realiza los siguientes pasos:

Abre la app de Alexa.

Ve a "Dispositivos".

Selecciona el dispositivo que quieres configurar.

Entra en "Configuración de dispositivos".

Oprime "Detección de movimiento por ultrasonidos".

Activa la casilla de la detección de movimiento por ultrasonido.

El siguiente paso es establecer una ruina de presencia de personas.

"Las rutinas de presencia de personas funcionan cuando un dispositivo Echo detecta que hay alguien cerca", señala el portal oficial de Amazon.

Gracias a ello, Alexa puede detectar cuando hay personas cerca mediante diversos métodos de detección de movimiento como ultrasonidos, visión artificial, presión de la pantalla, interacción por voz u otras señales.

Por ejemplo, si una persona entra a tu habitación, al configurar una rutina de presencia de personas, Alexa activa automáticamente el resumen de noticias, la música o las luces de tu Casa Inteligente, por mencionar algunos ejemplos.

Una vez que conoces su importancia, estos pasos son los que debes seguir para crear una rutina de presencia personas:

Abre la app de Alexa.

Ve a "Más" y selecciona "Rutinas".

Oprime "Más".

Selecciona "Cuando" y luego "Casa Inteligente".

En "Seleccionar dispositivo", escoge el dispositivo en el que quieres que funcione la rutina.

Ingresa en "Hacer esto cuando" y activa la casilla "Se detectan personas", para que Alexa ejecute acciones inteligentes cuando haya alguien presente, y "No se detectaron personas", para cuando una habitación esté vacía. Después pulsa "Siguiente".

Ubica el botón "Agregar acción" y sigue los pasos de la app para configurar la rutina.

Y finalmente oprime "Guardar".

Sólo ciertos dispositivos Echo pueden detectar movimientos cercanos mediante la detección de movimiento por ultrasonidos. Mientras que los dispositivos Echo Show con cámara también pueden utilizar la visión artificial para realizar la misma función.

¿Quieres saber si tu Alexa es compatible detección de movimiento por ultrasonidos? A continuación, te dejamos la lista:

Echo (4.ª generación o posterior)

Echo Dot (4.ª generación o posterior, incluidos los dispositivos de edición para niños correspondientes)

Echo Spot

Y para la función de detección con vista artificial, los dispositivos Echo Show 21, Echo Show 15 (todas las generaciones), Echo Show 10 (3.ª generación o posterior), Echo Show 8 (2.ª generación o modelos posteriores), Echo Show 5 (2.ª generación y posteriores) la tienen habilitada.

