Lluvia de Meteoros Líridas: Consejos para fotografiar el fenómeno

En los próximos días, el cielo nocturno ofrecerá uno de los fenómenos astronómicos más antiguos y llamativos: la lluvia de meteoros Líridas 2026, que iluminará fugazmente el paisaje con destellos de luz.

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), este evento inició su actividad el pasado 16 de abril y se prolongará hasta el 25 del mismo mes . Sin embargo, su punto máximo de observación ocurrirá entre la noche del 21 y la madrugada del 22 de abril, cuando se espera la mayor cantidad de meteoros visibles.

Las Líridas son una de las lluvias de estrellas más antiguas registradas, con observaciones que se remontan a más de 2,700 años, de acuerdo con el portal especializado Star Walk. Este fenómeno tiene su origen en los restos de polvo y fragmentos rocosos del cometa C/1861 G1 (Thatcher), que al entrar en la atmósfera terrestre generan los característicos destellos. Además, podrá apreciarse desde cualquier punto de México.

Recomendaciones para fotografiar la lluvia de meteoros Líridas 2026

La NASA comparte una serie de sugerencias para capturar mejores imágenes de este evento:

Elegir el momento adecuado

No basta con ubicar el pico de actividad —que ocurre después de la medianoche y antes del amanecer—, también es clave revisar el clima y la fase lunar, ya que la nubosidad o el brillo de la Luna pueden afectar la visibilidad.

Buscar cielos oscuros

Alejarse de la contaminación lumínica facilita distinguir meteoros más débiles y evita que el exceso de luz arruine la fotografía. Reducir el brillo de la pantalla de la cámara también ayuda a adaptar la vista a la oscuridad.

Utilizar tripié

Las exposiciones largas requieren estabilidad total. Un tripié firme, preferentemente pesado, minimiza vibraciones causadas por el viento o el movimiento.

Optar por lentes gran angular

Este tipo de lente permite abarcar una mayor porción del cielo, incrementando las probabilidades de captar un meteoro en la imagen.

Evitar el contacto directo al disparar

Usar temporizador o control remoto reduce el riesgo de mover la cámara al presionar el obturador, lo que es crucial en tomas de larga exposición.

Enfoque manual

El enfoque automático suele fallar en condiciones de poca luz, por lo que se recomienda ajustar manualmente hacia el infinito y hacer pruebas previas.

Apuntar hacia la zona de origen

Aunque los meteoros pueden aparecer en cualquier parte del cielo, se sabe que irradian desde un punto específico. En este caso, provienen de la constelación de Lira, cerca de la estrella Vega, por lo que conviene orientar la cámara hacia esa región.

Ajustar el tiempo de exposición

Para evitar el efecto de estelas en las estrellas, se puede aplicar la “regla del 500”: dividir 500 entre la distancia focal del lente en milímetros para obtener el tiempo máximo de exposición en segundos.

Finalmente, más allá de la técnica, se recomienda disfrutar el momento y experimentar. La práctica permitirá encontrar la mejor configuración según el equipo y el estilo de cada fotógrafo .

SV