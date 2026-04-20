El relevo en la dirección de Apple marca el inicio de una nueva etapa para la compañía. Tras la salida de Tim Cook como director ejecutivo el próximo 1 de septiembre, el liderazgo quedará en manos de John Ternus.

John Ternus representa el regreso de un perfil puramente técnico y enfocado en el diseño de producto a la silla de director ejecutivo, un contraste con la experiencia en cadena de suministro que caracterizó a Tim Cook.

Ternus escaló hasta convertirse en vicepresidente senior de Ingeniería de Hardware en 2021, supervisando el desarrollo de dispositivos icónicos como el iPad, los AirPods y, más recientemente, la línea MacBook Neo.

Un ingeniero formado dentro de Apple

John Ternus ingresó a Apple en 2001 y ha desarrollado toda su carrera en la empresa. Ingeniero de formación, ha estado ligado al área de hardware, uno de los pilares del negocio de la firma de Cupertino.

Antes de ser nombrado CEO, se desempeñaba como vicepresidente senior de Ingeniería de Hardware, donde supervisaba el desarrollo de dispositivos clave. Desde esa posición, participó en la evolución de productos como iPhone, iPad y Mac, además de formar parte de los equipos responsables de la transición hacia los chips propios de Apple, un movimiento estratégico que redefinió el rendimiento y la independencia tecnológica de la compañía.

A diferencia de otros líderes del sector, Ternus ha mantenido un bajo perfil público. Sus apariciones suelen limitarse a presentaciones de producto, donde explica avances técnicos más que asumir un rol protagónico.

Sin embargo, dentro de Apple es considerado una pieza clave en la toma de decisiones relacionadas con ingeniería y desarrollo.

¿Qué le espera en un futuro a John Ternus en Apple?

Su nombramiento como CEO responde a la tradición de la empresa de apostar por talento interno, con un profundo conocimiento de su cultura y procesos. En ese sentido, su llegada apunta más a la continuidad que a un cambio de rumbo.

John Ternus asume el cargo en un contexto marcado por la competencia en inteligencia artificial, el avance de nuevas categorías de dispositivos y una mayor presión regulatoria a nivel global. Su experiencia en hardware podría ser determinante para mantener el enfoque de Apple en la integración entre tecnología y diseño.

TG