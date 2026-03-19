Los teléfonos móviles se han convertido en una herramienta indispensable en la vida diaria. Sin embargo, aunque no es común, existen casos documentados en los que un dispositivo puede sobrecalentarse e incluso llegar a explotar. Este tipo de incidentes suele estar relacionado con fallas en la batería, el uso inadecuado o problemas de fabricación.

El papel de las baterías de litio

La mayoría de los smartphones actuales utilizan baterías de iones de litio, conocidas por su eficiencia, pero también por su sensibilidad a ciertas condiciones. Cuando estas baterías se dañan, se sobrecalientan o presentan defectos, pueden provocar un fenómeno llamado Fuga térmica, en el que la temperatura aumenta de forma descontrolada hasta causar un incendio o explosión.

Uso de cargadores no originales

Uno de los factores más frecuentes es el uso de cargadores genéricos o de baja calidad. Estos accesorios pueden suministrar voltajes inadecuados que afectan directamente a la batería, incrementando el riesgo de sobrecalentamiento. Utilizar cargadores certificados por el fabricante reduce significativamente este peligro.

Golpes y daños físicos

Un celular que ha sufrido caídas o golpes fuertes puede tener daños internos que no son visibles a simple vista. Estos daños pueden afectar la batería, generando cortocircuitos que, con el tiempo, aumentan el riesgo de fallas graves.

CANVA

Exposición a altas temperaturas

Dejar el teléfono expuesto al sol, dentro de un automóvil cerrado o cerca de fuentes de calor puede elevar su temperatura interna. El calor excesivo deteriora la batería y puede desencadenar reacciones peligrosas.

Sobrecarga y uso intensivo

Aunque los dispositivos modernos cuentan con sistemas de protección, dejar el celular cargando durante largos periodos o utilizarlo de forma intensiva mientras se carga puede generar calor adicional. Este incremento térmico constante puede afectar la vida útil de la batería y, en casos extremos, provocar incidentes.

Defectos de fabricación

En raras ocasiones, los problemas provienen directamente de errores en el diseño o ensamblaje del dispositivo. Un ejemplo conocido es el caso del Samsung Galaxy Note 7, que fue retirado del mercado debido a múltiples reportes de baterías que se incendiaban.

Señales de advertencia

Existen algunas señales que pueden alertar sobre un posible problema:

El celular se calienta más de lo normal

La batería se hincha

El dispositivo se apaga sin motivo

Se perciben olores extraños

Ante cualquiera de estos síntomas, lo más recomendable es dejar de usar el equipo y acudir a un servicio técnico autorizado.

Aunque las explosiones de celulares son poco frecuentes, pueden ocurrir si no se toman precauciones. El uso responsable del dispositivo, junto con accesorios adecuados y revisiones periódicas, es clave para evitar riesgos y garantizar un funcionamiento seguro.

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