Al navegar por internet para informarse, realizar compras en línea o disfrutar de contenidos en plataformas de streaming, es habitual que aparezca un aviso solicitando aceptar las cookies con fines de personalización. Ante este escenario surge una pregunta recurrente: ¿qué implica dar clic en “Aceptar” y cuáles son los posibles riesgos asociados a esta acción?

Las cookies son archivos de pequeño tamaño creados por los sitios web y almacenados en el dispositivo de los usuarios. Su función principal es guardar información relacionada con la actividad de navegación, lo que permite a las plataformas recordar datos como credenciales de acceso, preferencias de idioma o configuraciones personalizadas.

Si bien en la mayoría de los casos las cookies buscan mejorar la experiencia del usuario dentro de un sitio, no todas operan de la misma forma ni representan el mismo nivel de riesgo. Existen distintos tipos, y aceptar algunas de ellas puede implicar consecuencias que no siempre son evidentes al momento de otorgar el consentimiento.

Entre las cookies consideradas más delicadas se encuentran las cookies de terceros, estas no son generadas por el sitio que se visita, sino por empresas externas, lo que les permite recopilar y compartir información sin que el usuario necesariamente lo perciba o reciba una notificación clara al respecto.

Otro tipo de cookies con potencial riesgo son las asociadas a la publicidad comportamental, diseñadas para recopilar datos sobre hábitos de navegación, gustos e intereses. Entre los peligros que conllevan se encuentran el seguimiento constante durante largos periodos, la elaboración de perfiles psicológicos (incluida la inferencia de ideologías) y la posible manipulación publicitaria o incluso política.

De acuerdo con Cárcamo, las cookies que representan mayor peligro son aquellas que están mal configuradas o carecen de cifrado, ya que facilitan escenarios como el robo de sesiones, la exposición de información en redes wifi públicas o el acceso no autorizado a cuentas personales.

Tipos de cookies y su finalidad

No todas las cookies tienen el mismo propósito, existen las denominadas cookies técnicas o necesarias, las cuales son indispensables para el funcionamiento adecuado del sitio web. Si no se aceptan, algunas secciones o servicios pueden verse limitados.

También se encuentran las cookies de análisis y estadísticas, que recaban información sobre el uso del sitio, como las páginas más visitadas o el tiempo de permanencia. A ellas se suman las cookies de publicidad y marketing, que permiten mostrar anuncios acordes a los intereses del usuario, así como las de redes sociales, utilizadas para funciones como compartir contenido o iniciar sesión mediante plataformas como Facebook o Google.

¿Es obligatorio aceptar las cookies?

Al enfrentarse al aviso de “Aceptar cookies”, las opciones del usuario suelen ser limitadas si desea utilizar el sitio con normalidad, ya que rechazarlas puede afectar su funcionamiento.

El diseño del botón de aceptación responde a factores psicológicos, económicos y visuales. Esta práctica, conocida como “patrón oscuro”, busca influir en la decisión del usuario y aumentar la aprobación de cookies que no siempre son esenciales.

Además, el uso constante de estos avisos ha generado cansancio entre los internautas, quienes, por hábito, terminan aceptando sin leer los términos, normalizando esta acción de forma automática.

Cómo bloquear las cookies

Aunque muchos sitios requieren cookies para funcionar correctamente, es posible bloquearlas por motivos de seguridad. Google indica que esta opción puede ayudar a prevenir vulneraciones.

Para hacerlo, el usuario debe ingresar a la configuración del navegador, acceder a “configuración de sitios” y luego a “cookies de terceros”, donde encontrará la opción para bloquearlas. Al activar esta función, se restringen todas las cookies de otros sitios, salvo aquellas que se encuentren en la lista de permitidas.

Otra alternativa es utilizar el modo incógnito, que permite navegar sin guardar historial, cookies ni datos de los sitios visitados.

Contar con doble autentificación en las cuentas añade una capa adicional de seguridad. Incluso si un atacante logra obtener una contraseña mediante una cookie, este método reduce significativamente el riesgo de accesos no autorizados y protege la privacidad del usuario.

