Miércoles, 14 de Enero 2026

Tecnología | NASA

NASA: No te pierdas la cobertura del regreso a la Tierra de la misión SpaceX Crew-11

Entre esta tarde y la madrugada de mañana, el Dragon de SpaceX estará de nuevo en nuestro planeta; no te pierdas la cobertura de la NASA

Por: Fabián Flores

La cobertura de la NASA sobre el regreso de SpaceX Crew-11 y las actividades relacionadas se transmitirá en YouTube y Prime. X / @NASA

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) suspendió la misión SpaceX Crew-11 debido a problemas de salud de algunos tripulantes, por lo que tiene previsto regresar a la Tierra este 14 de enero de 2026. Aquí los detalles.

Desde el pasado 8 de enero, la NASA anunció su decisión de regresar dicha misión a la Tierra, ya que los equipos monitorean el estado de salud de un miembro de la tripulación que actualmente reside y trabaja a bordo del laboratorio orbital.

Está previsto que los astronautas de la NASA Zena Cardman y Mike Fincke, el astronauta de la JAXA (Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón) Kimiya Yui y el cosmonauta de Roscosmos Oleg Platonov americen en la costa de California a las 03:41 horas del jueves 15 de enero.

Los administradores de la misión continúan monitoreando las condiciones en la zona de recuperación, ya que el desacoplamiento del Dragon de SpaceX depende de preparación previa, el estado del equipo a cargo de esta labor, el clima, el estado del mar y otros factores.

La NASA y SpaceX seleccionarán una hora y un lugar específicos para el amerizaje más cercanos al desacoplamiento de la nave espacial Crew-11.

Sigue la cobertura EN VIVO

La cobertura de la NASA sobre el regreso de SpaceX Crew-11 y las actividades relacionadas se transmitirá en NASA+, Amazon Prime y el canal de YouTube de la agencia.

La cobertura de la NASA es la siguiente:

Miércoles 14 de enero

  • 14:00 horas | Comienza la cobertura del cierre de la escotilla
  • 14:30 horas | Cierre de la escotilla
  • 15:45 horas | Comienza la cobertura del desacoplamiento
  • 16:05 horas | Desacoplamiento

Tras concluir la cobertura del desacoplamiento, la NASA distribuirá comunicaciones de solo audio entre Crew-11, la estación espacial y los controladores de vuelo durante el tránsito de Dragon fuera del complejo orbital.

Jueves 15 de enero

  • 01:15 horas – Comienza la cobertura del regreso
  • 01:51 horas – Quema de desorbitación
  • 02:41 horas – Amerizaje
  • 04:45 horas – El administrador de la NASA, Jared Isaacman, dirigirá una conferencia de prensa sobre el Regreso a la Tierra

