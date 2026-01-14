La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) suspendió la misión SpaceX Crew-11 debido a problemas de salud de algunos tripulantes, por lo que tiene previsto regresar a la Tierra este 14 de enero de 2026. Aquí los detalles.

Desde el pasado 8 de enero, la NASA anunció su decisión de regresar dicha misión a la Tierra , ya que los equipos monitorean el estado de salud de un miembro de la tripulación que actualmente reside y trabaja a bordo del laboratorio orbital.

Está previsto que los astronautas de la NASA Zena Cardman y Mike Fincke, el astronauta de la JAXA (Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón) Kimiya Yui y el cosmonauta de Roscosmos Oleg Platonov americen en la costa de California a las 03:41 horas del jueves 15 de enero .

Los administradores de la misión continúan monitoreando las condiciones en la zona de recuperación, ya que el desacoplamiento del Dragon de SpaceX depende de preparación previa, el estado del equipo a cargo de esta labor, el clima, el estado del mar y otros factores.

La NASA y SpaceX seleccionarán una hora y un lugar específicos para el amerizaje más cercanos al desacoplamiento de la nave espacial Crew-11.

Sigue la cobertura EN VIVO

La cobertura de la NASA sobre el regreso de SpaceX Crew-11 y las actividades relacionadas se transmitirá en NASA+, Amazon Prime y el canal de YouTube de la agencia.

La cobertura de la NASA es la siguiente:

Miércoles 14 de enero

14:00 horas | Comienza la cobertura del cierre de la escotilla

14:30 horas | Cierre de la escotilla

15:45 horas | Comienza la cobertura del desacoplamiento

16:05 horas | Desacoplamiento

Tras concluir la cobertura del desacoplamiento, la NASA distribuirá comunicaciones de solo audio entre Crew-11, la estación espacial y los controladores de vuelo durante el tránsito de Dragon fuera del complejo orbital.

Jueves 15 de enero

01:15 horas – Comienza la cobertura del regreso

01:51 horas – Quema de desorbitación

02:41 horas – Amerizaje

04:45 horas – El administrador de la NASA, Jared Isaacman, dirigirá una conferencia de prensa sobre el Regreso a la Tierra

Te recomendamos: Fiscalía de Sonora imputa a tienda por trágico incendio de noviembre

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF