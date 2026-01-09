¿Qué es y cómo funciona Project AVA, amigo digital de Inteligencia Artificial?

Razer, compañía de fabricación de hardware para videojuegos, anunció el lanzamiento del “Project AVA”, un nuevo compañero de escritorio con inteligencia artificial, durante la celebración de la feria tecnológica CES 2026, el pasado martes 6 de enero. Esta nueva información causó revuelo en internet a nivel internacional.

El avance desenfrenado de la tecnología y el uso desmedido de la IA han abierto múltiples debates en torno a la regulación de su uso y el papel que juegan en el vivir diario de las personas. En redes sociales, algunos usuarios externaron su preocupación con referencias a la cultura pop, mientras que otros celebran la creación de herramientas que mejoren la calidad de vida.

¿Cómo funciona Project AVA?

De acuerdo con su descripción, este nuevo dispositivo tecnológico tiene una personalidad dinámica, capaz de aprender y evolucionar por sí mismo a partir de las interacciones de los usuarios, aprovechando al máximo la tecnología de Grok, inteligencia artificial desarrollada por xAI, empresa del empresario Elon Musk.

Al interior de su estructura cilíndrica transparente, un holograma 3D animado cobra vida para convertirse en más que una herramienta digital, tomando el papel de un amigo virtual. El usuario podrá elegir entre 5 avatares diferentes: AVA, Kira, Zane, Faker y Sao, escogiendo al personaje que mejor se adapte al carácter y necesidades del usuario.

Este asistente puede realizar desde tareas sencillas hasta labores complejas, como planificar tu día, organizar tu agenda, analizar complicadas hojas de cálculo y hasta aconsejarte en tus partidas de juegos. El proyecto busca formar parte de las 24 horas de los usuarios, con funciones específicas para el trabajo, el entretenimiento y la vida en general.

Entre las tareas principales que se podrán realizar con este asistente se encuentran: gestionar calendarios, monitorizar hábitos y estados de ánimo, traducir textos, ofrecer motivación y establecer recordatorios personalizados. Además, cuenta con cámara HD con sensor de luz ambiental, micrófonos y LED de escaparate personalizable para adaptarse al entorno de cada usuario.

