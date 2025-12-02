"Superluna Fría": ¿qué significa, cuándo y a qué hora se podrá ver en todo México?

El inició de diciembre trae sorpresas para los seguidores de la astronomía. En este mes, el cielo nocturno nos sorprenderá con la llamada “Superluna Fría”, que iluminará el cielo nocturno más pronto de lo esperado. Se trata de la última luna llena y la última superluna del año, un fenómeno que promete ser uno de los más impresionantes antes de que termine 2025.

¿Cuándo es la "Superluna Fría" de diciembre?

Nuestro satélite natural alcanzará su fase llena el 4 de diciembre a las 23:14 GMT; sin embargo, su apariencia brillante será perceptible desde un día antes y hasta un día después, de acuerdo con el sitio especializado en astronomía Star Walk.

La "Superluna Fría" será visible el 4 de diciembre. UNSPLASH / JAVARDH

Cabe resaltar que la Luna llena de diciembre no solo será la última de 2025, sino también la última superluna del año. Este fenómeno ocurre cuando la fase llena coincide con la cercanía de la Luna al perigeo —su punto más próximo a la Tierra—.

En esta ocasión, el satélite natural se verá aproximadamente un 7.9 % más grande y un 15 % más brillante que una luna llena promedio, aunque para la mayoría de los observadores la diferencia será apenas perceptible.

¿Qué es la “Superluna Fría” que se verá en diciembre?

Se trata de uno de los eventos astronómicos más esperados del cierre de año. Este fenómeno será visible en gran parte del territorio mexicano y coincide con la temporada previa al solsticio de invierno en el hemisferio norte, cuando las noches se alargan y ofrecen condiciones ideales para la observación del cielo nocturno.

En el pasado los pueblos nativos de Norteamérica le dieron muchos nombres a esta luna llena de diciembre, de acuerdo a “The Old Farmer’s Almanac”. Uno es “Luna de los Árboles que estallan por la Escarcha” (Cree), “Luna de los Árboles que Explota” (Oglala), “Luna Cuando el Ciervo Deja Caer sus Cuernos” (Dakota), “Luna Creadora del Invierno” (Abenaki Occidental), “Luna Fría” (Mohawk) y “Luna de la Noche Larga”(Mohicana). Este último nombre se debe a que esta luna llena ocurre muy cerca del solsticio de invierno.

En el pasado los pueblos nativos de Norteamérica le dieron muchos nombres a la "Superluna Fría" de diciembre. UNSPLASH / G. KUMAR

Cabe resaltar que este mes también ofrecerá otros espectáculos celestes. La Luna Nueva de diciembre ocurrirá el 20 a las 01:43 GMT, creando condiciones ideales para contemplar estrellas y objetos de cielo profundo. Apenas dos días después llegará el pico de las Úrsidas, la última lluvia de meteoros del año, que podrá generar hasta 10 meteoros por hora bajo un cielo oscuro.

