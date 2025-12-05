Lo más buscado en Google en 2025

De la inteligencia artificial (IA), partidas de cricket, hasta el activista ultraconservador estadounidense Charlie Kirk, que fue asesinado en septiembre. Fueron algunas de las búsquedas más destacadas en 2025.

Este jueves, 4 de diciembre, el motor de búsqueda destacó que en los últimos doce meses, el propio asistente de IA de Google, Gemini, encabeza este ránking, seguido por la partida de cricket de la India contra Inglaterra, y por el fallecido Charlie Kirk.

¿Cuáles fueron las principales búsquedas de Google en 2025?

Entre las diez búsquedas principales para todo el mundo predominó el deporte, y especialmente el cricket, sumándose a la primera partida mencionada las fórmulas 'India vs Australia' (5) y 'Asia Cup' (7), aunque también interesó el fútbol, con 'Club World Cup' (4).

La tecnología figuró en segundo lugar, con búsquedas sobre la IA china 'DeepSeek' (6) y el 'iPhone 17' (9), además de Gemini y en tercer lugar se ubicaron búsquedas sobre países, posiblemente debido a conflictos: Irán (8) y, juntas, Pakistán e India (10).

El asesinato de Charlie Kirk

El asesinato de Kirk (1993-2025) de un tiro en el cuello durante un debate político de su organización, Turning Point USA, en la Universidad Utah Valley el pasado 10 de septiembre generó tal conmoción que ha sido la noticia más buscada en Google.

También el de Kirk ha sido el fallecimiento más buscado, por delante de los del rockero Ozzy Osborne o el luchador Hulk Hogan, así como su pódcast, que ha tenido más solicitudes que 'New Heights', de los hermanos jugadores de fútbol americano Travis y Jason Kelce.

Te puede interesar: Tokio impulsa el uso de robots para acompañar a adultos mayores

Estados Unidos (EU) fue de las búsquedas más destacadas de Google en 2025, que incluyó el cierre del Gobierno, los incendios de Los Ángeles, el veto a la red social TikTok, la victoria electoral de Zohran Mamdani en Nueva York o el desmantelamiento de USAID, la agencia de ayuda exterior.

Irán, la elección del Papa y otras búsquedas

No obstante, también fueron muy buscadas las noticias de Irán, la elección de papa León XIV, el huracán Melissa, que azotó el Caribe y el sur de EU, y el huracán y el tsunami en la península de Kamchatka (Rusia).

Respecto al mundo del entretenimiento, destacaron la actriz Mikey Madison y su película 'Anora'; las letras de 'Dtmf' del puertorriqueño Bad Bunny; las series 'Monster: The Ed Gein Story' y 'Squid Game 3', y la novela 'Regretting you', de Colleen Hoover.

Mientras, en la categoría de 'Gente', el más buscado es el rapero d4vd, investigado por las autoridades de EU tras hallar en el maletero de su vehículo el cadáver de una adolescente desaparecida.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS

