Solsticio de verano 2026: Esta es la hora exacta en que ocurrirá en México

Con la llegada de la segunda mitad del año y después de tres meses de primavera, se abre paso una de las estaciones más esperadas en distintas regiones: el verano, una etapa marcada por cambios importantes en el clima y en la duración de la luz del día.

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Esta temporada se caracteriza principalmente por el aumento de las temperaturas, lo que da lugar a jornadas más calurosas en gran parte de las regiones. También se presentan los días más largos del año y noches más cortas, además de un mayor desarrollo de la vegetación y una intensa actividad en distintos ecosistemas. Aunque predomina el calor y la luz solar, en algunas zonas también pueden registrarse lluvias propias de esta etapa.

El solsticio de verano marca el inicio oficial de la temporada

El verano en el hemisferio norte comienza con uno de los fenómenos astronómicos más importantes del año: el solsticio de verano, que ocurrirá este domingo 21.

De acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional (IGN) de España, el fenómeno se registrará a las 10:24 de la mañana (hora local en ese país), mientras que en México ocurrirá a las 2:24 de la madrugada, tiempo del centro del país.

Este evento marca el inicio oficial del verano y también el día con más horas de luz solar del año. En la Ciudad de México, el amanecer será alrededor de las 5:59 de la mañana, mientras que el atardecer se registrará cerca de las 7:18 de la noche, lo que se traduce en más de 12 horas de luz natural.

¿Por qué ocurre el solsticio y qué pasa en invierno?

De acuerdo con National Geographic, este fenómeno se debe a la inclinación del eje de la Tierra, que es de aproximadamente 23.5 grados respecto a su órbita alrededor del Sol. Esta inclinación provoca que, en esta fecha, el hemisferio norte reciba la mayor cantidad de luz solar directa, generando el día más largo y la noche más corta del año.

En contraste, durante el solsticio de invierno ocurre el efecto opuesto, ya que el hemisferio norte se inclina alejándose del Sol, provocando el día más corto del año y marcando el inicio oficial del invierno.

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