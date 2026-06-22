iPhone Fold no llegará en la fecha esperada y este es el motivo

Los seguidores de Apple que esperan la llegada del primer iPhone plegable tendrán que ser pacientes. Aunque diversos reportes apuntaban a que el denominado iPhone Fold debutaría en una fecha determinada, nueva información sugiere que el lanzamiento del dispositivo se retrasará debido a desafíos relacionados con su desarrollo.

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Estos son los motivos que habrían llevado a la compañía a posponer uno de los productos más esperados de los últimos años.

¿Por qué no llegará en la fecha señalada?

El esperado iPhone Fold (o iPhone Ultra) ha enfrentado reportes contradictorios sobre su fecha de lanzamiento debido a estrictos controles de calidad y desafíos técnicos en su bisagra; ya que el desarrollo de un teléfono plegable requiere componentes ópticos más resistentes, capaces de proteger los sensores y garantizar su funcionamiento y durabilidad ante las distintas exigencias de uso que implica este tipo de dispositivo. Lo que inicialmente amenazó con posponer su llegada hasta 2027.

Apple, que se caracteriza por no lanzar un producto hasta que esté completamente maduro. Filtraciones de proveedores como Instant Digital señalan que los componentes de la bisagra han estado fallando continuamente en las pruebas de durabilidad a largo plazo impuestas por Apple. La compañía se niega a lanzar un dispositivo premium que muestre un desgaste prematuro o una arruga muy marcada en la pantalla.

Aunque los últimos informes de la cadena de suministro en junio de 2026 indican que Apple mantendrá su presentación oficial en septiembre de 2026 junto a los iPhone 18 Pro, su llegada real a las manos de los usuarios podría retrasarse de uno a tres meses debido a problemas en su producción en masa.

¿Cuál será la nueva fecha estimada?

La presentación se mantiene para septiembre de 2026, donde se anunciará de manera oficial junto a los modelos de gama alta de la serie 18. El posible lanzamiento comercial, en lugar de venderse inmediatamente, su distribución masiva podría escalonarse hacia octubre, noviembre o incluso diciembre de 2026 en unidades muy limitadas , al menos eso se comenta en las comunidades de filtraciones.

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KR