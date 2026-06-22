¿X se cayó hoy? Esto es lo que se sabe este lunes 22 de junio

Las personas que despiertan con el celular en mano amanecieron con una sorpresa: X (antes Twitter) se cayó hoy lunes 22 de junio, por lo que no pudieron actualizarse sobre las últimas tendencias y actualizaciones del día, por ejemplo, el Mundial 2026.

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Downdetector reporta caída de X

De acuerdo a los reportes de Downdetector, sitio oficial en el que se reporta la caída de plataformas como Facebook, los reportes de usuarios iniciaron desde aproximadamente las 7:37 de la mañana.

Según reportes recopilados por DownDetector, sitio especializado en monitorear fallas de servicios digitales, mil 131 usuarios han reportado inconvenientes relacionados con el funcionamiento de la aplicación. De acuerdo al sitio oficial, el 51 % de usuarios informó sobre fallas en la app, el 25 % al conectarse al servidor y el 16 % en el feed.

Entre las principales fallas señaladas se encuentran la imposibilidad de actualizar la página de inicio, errores al cargar publicaciones y dificultades para acceder a distintas funciones de la red social.

¿Por qué se cayó X hoy 22 de junio?

Hasta el momento no hay reportes oficiales de la red social que fue adquirida por Elon Musk, ni se ha informado cuánto tiempo podría tardar en restablecer completamente el servicio. Por otro lado, Instagram y Facebook operan de manera normal y no han presentado reportes de fallas. Se espera que en las próximas horas se reactive la aplicación y se dé más información al respecto.

Aunque X no ha emitido un comunicado oficial sobre la raíz del problema, la razón de la caída podría estar relacionada con fallas en proveedores de servicios en la nube.

Con información de SUN.

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AS