Clima hoy: Conoce la clasificación de las lluvias según la meteorología

El temporal de lluvias en México inició hace varias semanas, y aunque todavía no se han registrado precipitaciones en gran parte del territorio nacional debido a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, es importante conocer la clasificación para distinguir qué hace diferente a una tormenta de un ciclón o un tifón, por ejemplo.

Estos son algunos términos meteorológicos y sus definiciones , que se basan en material del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y que la agencia AP divulgó el pasado mes de mayo.

-Alerta de tornado: Avisa al público de la posibilidad de que se forme un tornado.

-Aviso de tornado: El Servicio Meteorológico Nacional de EU la emite para informar al público de la presencia de un tornado.

-Ciclón: Tormenta con vientos fuertes que rotan en torno a un centro móvil de baja presión atmosférica. Según su tamaño y ubicación, las tormentas ciclónicas pueden denominarse tornados, trombas de agua, tifones o huracanes.

-Cizalladura del viento: Un cambio súbito en la dirección o velocidad del viento.

-Depresión tropical: Un ciclón tropical en el que los vientos máximos sostenidos son inferiores a 62 km/h .

-Derecho: Tormenta de viento en línea recta, amplia y normalmente rápida. Suele tener cientos de kilómetros de largo y más de 160 kilómetros de ancho.

-Fenómeno "El Niño", “La Niña”: "El Niño" es un fenómeno climático natural que comienza con aguas inusualmente cálidas en el océano Pacífico ecuatorial central y oriental, y modifica el clima en todo el mundo. La otra cara de El Niño es La Niña. Se trata de un enfriamiento ocasional, pero natural, del Pacífico ecuatorial que también modifica el clima en todo el mundo.

-Factor de sensación térmica: Es un cálculo que describe el efecto combinado del viento y la temperatura ambiente sobre la piel expuesta.

-Huracán o tifón: Ciclón tropical de núcleo cálido en el que los vientos mínimos sostenidos en superficie tienen una velocidad igual o superior a 119 km/h . Los huracanes se forman al este de la línea internacional de cambio de fecha. Los tifones se desarrollan al oeste de la línea. Se conocen como ciclones en el océano Índico y en Australia.

-Tromba: Un tornado sobre el agua.

-Marejada ciclónica: Incremento anormal del agua por encima de la marea normal a causa de una tormenta.

-Microrráfaga: Ocurre cuando una masa de aire frío se precipita hacia abajo desde una tormenta eléctrica, toca el suelo y se dispersa hacia fuera en todas direcciones.

-Río atmosférico: Largas y anchas bandas de humedad que se forman sobre un océano y fluyen por el cielo sobre la tierra.

-Supertifón: Un tifón en el que los vientos máximos sostenidos en la superficie alcanzan los 241 km/h o más. Algunos lugares de Asia tienen umbrales de viento más bajos.

-Ventisca: Tormenta con velocidades de viento iguales o superiores a 56 km/h y una caída considerable de nieve con visibilidad inferior a 0.40 kilómetros durante tres o más horas.

-Nor'easter: Término que utiliza el Servicio Meteorológico Nacional para las tormentas que salen o se desplazan hacia el norte a lo largo de la costa este de Estados Unidos, produciendo vientos que soplan del noreste.

-Tormenta tropical: Un ciclón tropical de centro cálido en el que los vientos máximos sostenidos van de los 63 km/h a los 117 km/h .

-Tornado: Columna de aire en rotación violenta que forma un embudo, generalmente desde una nube cumulonimbus hasta el suelo. A escala local, es el más destructivo de todos los fenómenos atmosféricos. Los tornados pueden aparecer desde cualquier dirección, pero en Estados Unidos la mayoría se desplazan del suroeste al noreste. Se miden en la escala Fujita de EF0 a EF5, que considera 28 tipos diferentes de daños a estructuras y árboles. Un EF2 o superior se considera un tornado importante.

-Turbonada de nieve: Periodo intenso pero de corta duración de nevadas moderadas a fuertes, con vientos fuertes y posibles relámpagos.

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