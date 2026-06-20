¿Por qué deberías reiniciar tu celular cada semana? El truco de seguridad que los expertos recomiendan

La Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos ha emitido una advertencia clara para todos los usuarios de dispositivos móviles . Según un reciente informe de seguridad, apagar y encender el teléfono periódicamente es una medida fundamental para interrumpir procesos maliciosos.

Esta recomendación surge en un momento donde los ciberataques son cada vez más sofisticados y silenciosos. Los especialistas señalan que amenazas como los exploits de cero clics pueden infiltrarse en tu sistema sin necesidad de que interactúes con enlaces sospechosos.

¿Cómo beneficia a tu celular reiniciarlo seguido?

Al reiniciar tu equipo, ya sea que utilices Android o un iPhone, el sistema operativo se ve obligado a cerrar todas las aplicaciones y servicios en segundo plano. Esto elimina parte de la información almacenada en la memoria RAM, cortando de raíz cualquier software espía temporal.

Los expertos explican que muchos tipos de malware modernos residen en la memoria volátil del teléfono para evitar ser detectados. Al cortar la energía y reiniciar, estos códigos maliciosos pierden su punto de apoyo, dificultando enormemente que los atacantes mantengan el acceso a tu información personal.

Además de la seguridad, este sencillo hábito tiene un impacto directo en la velocidad de tu dispositivo. Empresas tecnológicas como Google y Apple coinciden en que liberar la memoria RAM previene la lentitud general del sistema y evita que las aplicaciones dejen de responder repentinamente.

Un complemento, no una solución definitiva

Cabe destacar que reiniciar el celular no sustituye a un buen antivirus ni a las actualizaciones de seguridad oficiales. Los analistas tecnológicos advierten que esta práctica representa únicamente una capa adicional de protección dentro de una estrategia de higiene digital más amplia.

Si un ciberdelincuente ha logrado instalar un programa malicioso persistente en el almacenamiento interno, el reinicio no lo eliminará por completo. Sin embargo, sí frustrará los intentos de recolección de datos en tiempo real, dándote una ventaja táctica contra el espionaje.

¿Cómo cuidar la seguridad de mi celular?

Para lograr un mantenimiento integral y mantener a salvo tus contraseñas y fotografías, la NSA sugiere combinar el reinicio semanal con otras medidas preventivas activas. La seguridad de tu información depende de la constancia en estos pequeños hábitos tecnológicos.

Mantén el bloqueo de pantalla: Utiliza biometría o un PIN seguro en todo momento.

Utiliza biometría o un PIN seguro en todo momento. Activa la autenticación en dos pasos: Un requisito indispensable para tus redes sociales y apps bancarias.

Un requisito indispensable para tus redes sociales y apps bancarias. Evita enlaces sospechosos: No abras correos de remitentes desconocidos ni escanees códigos QR de dudosa procedencia.

No abras correos de remitentes desconocidos ni escanees códigos QR de dudosa procedencia. Descarga desde fuentes oficiales: Utiliza únicamente tiendas reconocidas para evitar aplicaciones alteradas.

Utiliza únicamente tiendas reconocidas para evitar aplicaciones alteradas. Actualiza tu software: Instala siempre los últimos parches de seguridad disponibles para tu sistema.

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Adoptar la rutina de reiniciar tu teléfono cada fin de semana te tomará menos de dos minutos y te ahorrará dolores de cabeza a largo plazo. En la era de la hiperconectividad, proteger tu privacidad comienza con presionar un simple botón.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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