Segunda Luna llena de mayo: ¿Cuándo verla y por qué ocurre?

Mayo de 2026 traerá un espectáculo astronómico poco común para quienes disfrutan observar el cielo nocturno. Después de la aparición de la llamada Luna de Flores, correspondiente a la Luna llena de mayo, el mes cerrará con un segundo plenilunio conocido popularmente como Luna Azul.

Este fenómeno ocurre cuando dos lunas llenas coinciden dentro de un mismo mes calendario, algo relativamente raro debido a que el ciclo lunar completo dura aproximadamente 29.5 días.

La Luna Azul de mayo será especialmente significativa, ya que representará el único evento de este tipo que podrá observarse durante todo 2026. De acuerdo con especialistas en astronomía, la próxima ocasión en la que se repetirán dos lunas llenas en un mismo mes no llegará sino hasta diciembre de 2028.

Pese a su nombre, la Luna Azul no cambia realmente de color. El término proviene de una expresión popular utilizada desde hace décadas para describir la segunda Luna llena dentro de un mismo periodo mensual, convirtiéndola en un evento llamativo para aficionados de la astronomía y observadores casuales.

¿Cuándo ver la Luna Azul de 2026?

La expectativa en torno al fenómeno ha crecido debido a que este tipo de plenilunios suelen estar asociados con tradiciones culturales, creencias astrológicas y sesiones de observación astronómica en distintas partes del mundo.

De acuerdo con un portal especializado en astronomía—, la Luna Azul podrá verse en su máximo esplendor durante la madrugada del 31 de mayo, específicamente alrededor de las 2:45 de la mañana. No obstante, si no puedes verla exactamente en ese momento, no pasa nada, pues será la protagonista de las noches de primavera desde el 30 de mayo y hasta el amanecer del 1 de junio.

¿Por qué ocurren dos Lunas llenas en el mismo mes?

"Luna Azul" es el nombre que recibe la segunda Luna llena que ocurre en un mismo mes

del calendario. En este caso, la primera se vio el 1 de mayo y esta llegará exactamente el último día del mes. Asimismo, las Lunas Azules pueden ser calendáricas o estacionales y este plenilunio de mayo de 2026 es una Luna Azul calendárica.

Según el mismo portal citado, una Luna Azul calendárica —también llamada mensual— simplemente significa que la Luna Azul está definida por el calendario y no por las estaciones, es decir, es la segunda Luna llena dentro de un mismo mes.

Esto llega a ocurrir porque el ciclo lunar dura aproximadamente 29 y medio días, lo que es un poco menos que la mayoría de los meses. Con el paso de estos, la fecha de la Luna llena comienza a recorrerse y si una ocurre al comienzo de un mes, queda suficiente tiempo para que su ciclo termine y comience uno nuevo cerca del final de ese mismo mes.

TG