Descubren un diminuto mundo con atmósfera en el Sistema Solar

Un estudio reciente indica que un pequeño mundo helado ubicado más allá de Plutón podría contar con una atmósfera tenue y frágil , posiblemente originada por actividad volcánica o por el impacto de un cometa.

Con un diámetro cercano a los 500 kilómetros, este objeto —considerado una especie de “mini Plutón”— se perfila como el más pequeño del Sistema Solar en el que se ha detectado y mantenido una atmósfera gracias a su propia gravedad, de acuerdo con el investigador principal Ko Arimatsu, del Observatorio Astronómico Nacional de Japón.

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"Este es un avance asombroso, pero necesita urgentemente una verificación independiente. Las implicaciones son profundas si se confirma", declaró Alan Stern, del Southwest Research Institute, el científico principal detrás de la misión New Horizons de la NASA a Plutón y más allá. Él no participó en el estudio.

El hallazgo ofrece una nueva perspectiva sobre los objetos más lejanos y fríos de nuestro Sistema Solar, en una región conocida como el Cinturón de Kuiper. Los investigadores utilizaron tres telescopios en Japón para observar el objeto en 2024 mientras pasaba frente a una estrella, atenuando brevemente su luz.

"Cambia nuestra visión de los mundos pequeños del Sistema Solar, no solo más allá de Neptuno", escribió Arimatsu en un correo electrónico. Encontrar una atmósfera alrededor de un objeto tan pequeño fue "genuinamente sorprendente" y desafía "la visión convencional de que las atmósferas se limitan a los planetas grandes, los planetas enanos y algunas lunas grandes", añadió.

Hallazgo es nombrado planeta menor (612533) 2002 XV93

Este llamado planeta menor —conocido formalmente como (612533) 2002 XV93— se considera un plutino, que orbita el Sol dos veces en el tiempo que tarda Neptuno en completar tres órbitas solares. En el momento del estudio, estaba a más de 5.500 millones de kilómetros (3.400 millones de millas) de distancia, más lejos incluso que Plutón, el único otro objeto del Cinturón de Kuiper con una atmósfera observada.

Según el estudio, publicado el pasado lunes en la revista Nature Astronomy, se calcula que la atmósfera de esta bola de hielo cósmica es entre 5 millones y 10 millones de veces más delgada que la atmósfera protectora de la Tierra.

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Es entre 50 y 100 veces más delgada incluso que la tenue atmósfera de Plutón . Arimatsu indicó que los compuestos químicos atmosféricos más probables son metano, nitrógeno o monóxido de carbono, cualquiera de los cuales podría reproducir el efecto de tapar a la estrella cuando le pasó por delante.

Arimatsu señaló que más observaciones, especialmente con el telescopio espacial Webb de la NASA, podrían verificar la composición de la atmósfera.

"Por eso el monitoreo futuro es tan importante", explicó. "Si la atmósfera se desvanece durante los próximos años, eso indicaría un origen por impacto. Si persiste, o varía de manera estacional, eso apuntaría más a un suministro interno continuo de gas" procedente de volcanes de hielo.

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NA