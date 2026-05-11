¿Ya tienes el WhatsApp Liquid Glass? Así será la nueva aplicación y así la puedes conseguir

WhatsApp comenzó a implementar una importante renovación visual para usuarios de iPhone con la llegada de “Liquid Glass”, un nuevo estilo de interfaz inspirado directamente en el diseño de iOS 26. Aunque la actualización no añade nuevas funciones de mensajería ni cambia la forma en que se utiliza la aplicación, sí transforma notablemente la apariencia de botones, menús, pestañas y ventanas dentro de la plataforma.

El nuevo diseño apuesta por una estética translúcida y minimalista que da la sensación de profundidad, como si varios elementos flotaran sobre la pantalla mediante capas de cristal semitransparente.

Sin embargo, muchos usuarios han notado que, aun teniendo WhatsApp actualizado, la nueva apariencia todavía no aparece en sus dispositivos. Esto se debe a que la compañía está activando la función de manera gradual.

¿Qué es Liquid Glass?

Liquid Glass es el nuevo lenguaje visual presentado por Apple para iOS 26. La idea detrás del diseño es que barras, controles y botones parezcan superficies de vidrio dinámicas que reaccionan al contenido y al modo claro u oscuro del sistema.

Durante su presentación oficial en junio de 2025, Apple describió esta actualización como uno de los cambios visuales más ambiciosos realizados en la interfaz del iPhone en años recientes.

Alan Dye, vicepresidente de diseño de interfaz de usuario de Apple, explicó que el objetivo es crear una experiencia más fluida y moderna sin alterar la familiaridad del sistema operativo. Gracias a estas nuevas herramientas de diseño, aplicaciones como WhatsApp comenzaron a adaptar sus interfaces para integrarse visualmente con el entorno de iOS 26.

Así cambia WhatsApp con el nuevo diseño

Uno de los cambios más notorios aparece en la barra inferior de navegación. Con Liquid Glass activo, esta sección deja de verse fija y plana para convertirse en una especie de panel flotante translúcido.

También se modifican los botones, menús contextuales y algunos controles del teclado, que ahora presentan bordes más suaves y un aspecto más ligero.

Según reportes de un portal especializado, la versión 26.14.76 de WhatsApp para iPhone fue una de las primeras compatibles con este rediseño visual. No obstante, WhatsApp continúa afinando algunos apartados de la aplicación. Entre las pruebas más recientes destacan una barra de escritura flotante dentro de los chats y cambios en el reproductor de notas de voz.

¿Cómo saber si ya tienes Liquid Glass?

El primer paso es verificar que la aplicación esté actualizada desde la App Store.

Aunque versiones posteriores ya se encuentran disponibles, la actualización 26.14.76 fue la que abrió oficialmente el acceso a Liquid Glass para ciertos usuarios. Después de actualizar, basta con abrir WhatsApp y observar la barra inferior de navegación. Si aparece flotante, translúcida y con efecto de profundidad, significa que la nueva interfaz ya está habilitada. Si la aplicación continúa mostrando el diseño tradicional, no necesariamente existe un problema con el dispositivo.

WhatsApp está activando la función progresivamente mediante servidores, por lo que algunas cuentas tardan más en recibirla.

¿Por qué el rediseño no llega a todos al mismo tiempo?

La compañía está utilizando un despliegue escalonado para monitorear el rendimiento, estabilidad y recepción de los usuarios antes de liberar la actualización a nivel global.

Esto provoca que incluso dos personas con el mismo modelo de iPhone y la misma versión de WhatsApp puedan ver interfaces distintas temporalmente. El rediseño también comenzó a llegar a WhatsApp Business, aunque todavía existen pantallas y secciones que conservan el diseño clásico.

Liquid Glass no cambia la velocidad de la aplicación ni introduce herramientas revolucionarias, pero sí representa un paso importante en la modernización visual de WhatsApp dentro del ecosistema Apple. El objetivo principal parece ser ofrecer una experiencia más integrada con iOS 26 y hacer que la navegación dentro de la app resulte más limpia y coherente visualmente.

Aun así, algunos usuarios consideran que el exceso de transparencias podría resultar distractor, por lo que WhatsApp todavía continúa ajustando detalles antes de completar el despliegue total.

TG