Jefe de la NASA busca que Plutón vuelva a ser considerado un planeta

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, expresó su respaldo a que Plutón recupere su estatus como planeta y adelantó que la agencia contempla reabrir el debate sobre su clasificación, luego de que fuera relegado en 2006.

Durante una audiencia ante un comité del Senado de Estados Unidos, donde se analizaba la propuesta presupuestaria de la Casa Blanca para la NASA en 2027, Isaacman fue claro al señalar que está “totalmente a favor” de que Plutón vuelva a ser considerado el noveno planeta del sistema solar.

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El jefe de la NASA agregó que la agencia está "elaborando algunos documentos en este momento" para impulsar una postura favorable a su regreso a la lista de planetas e "impulsar este debate dentro de la comunidad científica".

Plutón fue considerado planeta hasta 2006

Plutón fue descubierto en 1930 por el astrónomo estadounidense Clyde Tombaugh y fue considerado un planeta hasta 2006, cuando la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional (IUA, en inglés) lo relegó a planeta enano.

El mayor órgano de decisión de la astronomía a nivel mundial rebajó a Plutón al mismo nivel que los más de 50 cuerpos redondos que giran en torno al Sol en el cinturón de Kuiper, una parte del sistema solar más allá de Neptuno.

Aunque Plutón gira alrededor del Sol y tiene forma casi redonda, no ha podido limpiar su órbita de escombros, un requisito establecido por la IUA.

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La decisión, no obstante, fue objeto de disputas, y desde entonces su regreso al listado de planetas es defendido por múltiples astrónomos.

Plutón tiene unos 2.250 kilómetro de diámetro, unos 1.200 menos que la Luna, y se encuentra a unos 5.800 millones de kilómetros del Sol. La temperatura media en su superficie es de -232 grados centígrados.

La única nave que se ha acercado a él es la New Horizons de la NASA, que lo sobrevoló en 2015.

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