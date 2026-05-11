Luna Azul 2026 en México: ¿Cuándo y a qué hora ver la segunda luna llena de mayo?

Mayo sigue trayendo sorpresas para los amantes de la astronomía, en esta ocasión se trata de un fenómeno poco habitual llamado “Luna Azul” y que podrá observarse haca el cierre de mayo. Luego de la aparición de la Luna de Flores —la Luna llena característica de este periodo— durante los primeros días del mes, el cielo nocturno volverá a iluminarse con un segundo plenilunio antes de que termine mayo.

¿Qué es la Luna Azul?

Una Luna Azul es la segunda luna llena que ocurre dentro de un mismo mes calendario, un fenómeno poco frecuente que sucede aproximadamente cada 2.5 a 3 años. Por lo tanto, este fenómeno no es un evento anual y será el único de su tipo en todo el 2026.

La siguiente ocasión para poder ver dos lunas llenas en el mismo mes ocurrirá hasta diciembre del 2028. Por ello, aquí te contamos exactamente cuándo ocurrirá esta especial Luna llena.

A pesar de su nombre, la luna no cambia de color, siendo su aparición principalmente un evento de calendario, no astronómico de color.

¿Cuándo se podrá ver la Luna Azul de 2026?

De acuerdo con Star Walk —el portal especializado en astronomía—, la Luna Azul podrá verse en su máximo esplendor durante la madrugada del 31 de mayo, específicamente alrededor de las 2:45 de la mañana. No obstante, si no puedes verla exactamente en ese momento, no pasa nada, pues será la protagonista de las noches de primavera desde el 30 de mayo y hasta el amanecer del 1 de junio.

¿Por qué ocurren dos Lunas llenas en el mismo mes?

Como ya se mencionó la "Luna Azul" es el nombre que recibe la segunda Luna llena que ocurre en un mismo mes del calendario. En este caso, la primera se vio el 1 de mayo y esta llegará exactamente el último día del mes. Asimismo, las Lunas Azules pueden ser calendáricas o estacionales y este plenilunio de mayo de 2026 es una Luna Azul calendárica.

Según el mismo portal citado, una Luna Azul calendárica —también llamada mensual— simplemente significa que la Luna Azul está definida por el calendario y no por las estaciones, es decir, es la segunda Luna llena dentro de un mismo mes.

Esto llega a ocurrir porque el ciclo lunar dura aproximadamente 29.5 días, lo que es un poco menos que la mayoría de los meses. Con el paso de estos, la fecha de la Luna llena comienza a recorrerse y si una ocurre al comienzo de un mes, queda suficiente tiempo para que su ciclo termine y comience uno nuevo cerca del final de ese mismo mes.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

KR