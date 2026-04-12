El secuestro virtual, según lo define la Secretaría de Gobernación (Segob), es una modalidad de extorsión telefónica que se ha convertido en un delito recurrente debido a su modus operandi, ya que implica menor riesgo de ser identificados o detenidos al no tener contacto directo con sus víctimas.Para lograr su cometido, los delincuentes logran que la supuesta víctima salga de su domicilio a través del engaño telefónico, haciéndose pasar por integrantes de algún grupo delictivo y amenazan con dañar a algún familiar si no se siguen sus instrucciones.Después de esto, solicitan a la víctima apagar su celular y trasladarse a algún sitio específico, a donde les llaman para proporcionar nuevas indicaciones.Durante el tiempo en el que la persona se encuentra incomunicada, los delincuentes realizan llamadas a los familiares argumentándoles el supuesto secuestro con el objetivo de conseguir el pago de un "rescate".Para evitar ser víctima de este tipo de extorsión, recomendamos seguir las siguientes recomendaciones:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF