El secuestro virtual, según lo define la Secretaría de Gobernación (Segob), es una modalidad de extorsión telefónica que se ha convertido en un delito recurrente debido a su modus operandi, ya que implica menor riesgo de ser identificados o detenidos al no tener contacto directo con sus víctimas .

¿Cómo opera un secuestro virtual?

Para lograr su cometido, los delincuentes logran que la supuesta víctima salga de su domicilio a través del engaño telefónico, haciéndose pasar por integrantes de algún grupo delictivo y amenazan con dañar a algún familiar si no se siguen sus instrucciones .

Después de esto, solicitan a la víctima apagar su celular y trasladarse a algún sitio específico, a donde les llaman para proporcionar nuevas indicaciones .

Durante el tiempo en el que la persona se encuentra incomunicada, los delincuentes realizan llamadas a los familiares argumentándoles el supuesto secuestro con el objetivo de conseguir el pago de un "rescate".

¿Cómo evitar ser víctima de un secuestro virtual?

Para evitar ser víctima de este tipo de extorsión, recomendamos seguir las siguientes recomendaciones :

Un primer paso que puede servir para prevenir el secuestro virtual es no contestar números sospechosos, especialmente con lada internacional .

. No compartas información personal en redes sociales ni en llamadas de desconocidos.

Si recibes una llamada amenazante, no proporciones datos y mantén la calma.

Contacta a tus familiares de inmediato para confirmar que estén bien.

Denuncia el hecho al 089; tu llamada es anónima .

. No hagas depósitos o transferencias por amenazas telefónicas.

Configura la privacidad de tus redes sociales y evita publicaciones con ubicación.

Habla con tu familia sobre cómo reaccionar ante este tipo de llamadas.

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