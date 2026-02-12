Samsung lanza OneUI 8.5: Lista de celulares que son compatibles

Samsung acelera el paso en 2026 con el despliegue de Samsung One UI 8.5, la nueva versión de su capa de personalización basada en Android. Aunque se trata de una actualización intermedia respecto a One UI 8, la compañía surcoreana ha apostado por mejoras clave en inteligencia artificial, seguridad y personalización, además de ampliar de forma considerable la lista de dispositivos compatibles.Actualmente, One UI 8.5 se encuentra en fase beta y su liberación oficial se espera a lo largo de 2026, primero con los modelos más recientes y posteriormente en generaciones anteriores.Sin profundizar demasiado en cada función, las novedades más relevantes incluyen: Sin embargo, el foco principal está en saber qué equipos podrán recibir esta actualización.La primera familia en acceder al programa beta fue la serie Samsung Galaxy S25, que incluye:Con el avance de 2026, la compatibilidad se ha extendido a más de 70 modelos de distintas gamas.También podrán actualizarse:La actualización llegará a los dispositivos foldables más recientes:La gama media también forma parte del despliegue:La actualización también llegará a la línea Galaxy Tab, incluyendo:Aunque aún no hay fecha definitiva para la versión estable, se espera que el lanzamiento global comience tras la presentación de la familia Galaxy S26 y que el despliegue continúe progresivamente durante el resto de 2026.Si tu dispositivo no aparece en la lista, Samsung podría añadir más modelos conforme avance el desarrollo. Por ahora, One UI 8.5 perfila una de las actualizaciones más amplias en compatibilidad dentro del ecosistema Galaxy. TG