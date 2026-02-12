Samsung lanza OneUI 8.5: Lista de celulares que son compatibles

Samsung acelera el paso en 2026 con el despliegue de Samsung One UI 8.5, la nueva versión de su capa de personalización basada en Android. Aunque se trata de una actualización intermedia respecto a One UI 8, la compañía surcoreana ha apostado por mejoras clave en inteligencia artificial, seguridad y personalización, además de ampliar de forma considerable la lista de dispositivos compatibles.

Actualmente, One UI 8.5 se encuentra en fase beta y su liberación oficial se espera a lo largo de 2026, primero con los modelos más recientes y posteriormente en generaciones anteriores.

¿Qué trae de nuevo One UI 8.5?

Sin profundizar demasiado en cada función, las novedades más relevantes incluyen:

Mejoras en inteligencia artificial , especialmente en los modelos más recientes, con funciones de interacción contextual en tiempo real y una evolución del asistente Bixby.

, especialmente en los modelos más recientes, con funciones de interacción contextual en tiempo real y una evolución del asistente Bixby. Optimización en edición fotográfica con herramientas más fluidas y mejor control del historial de cambios.

con herramientas más fluidas y mejor control del historial de cambios. Quick Share mejorado , que reconoce contactos en imágenes para compartir más rápido.

, que reconoce contactos en imágenes para compartir más rápido. Audio Broadcast con Auracast , que mejora la transmisión vía Bluetooth LE Audio.

, que mejora la transmisión vía Bluetooth LE Audio. Mayor seguridad , con nuevos bloqueos tras intentos fallidos y ajustes reforzados en apps sensibles.

, con nuevos bloqueos tras intentos fallidos y ajustes reforzados en apps sensibles. Información ampliada sobre batería , incluyendo estadísticas más detalladas de uso y carga.

, incluyendo estadísticas más detalladas de uso y carga. Cambios visuales, como transparencias tipo cristal esmerilado, iconos con efecto 3D y mayor personalización en el panel rápido.

Sin embargo , el foco principal está en saber qué equipos podrán recibir esta actualización.

Celulares Samsung compatibles con One UI 8.5

La primera familia en acceder al programa beta fue la serie Samsung Galaxy S25, que incluye:

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 FE

Galaxy S25 Edge

Con el avance de 2026, la compatibilidad se ha extendido a más de 70 modelos de distintas gamas.

Serie Galaxy S

También podrán actualizarse:

Samsung Galaxy S24, S24+ , S24 Ultra y S24 FE

, y Samsung Galaxy S23 , S23+ , S23 Ultra y S23 FE

, , y Samsung Galaxy S22 , S22+ , S22 Ultra

, , Plegables Galaxy Z

La actualización llegará a los dispositivos foldables más recientes:

Samsung Galaxy Z Fold 7 y Z Flip 7 (incluye versión FE)

y (incluye versión FE) Samsung Galaxy Z Fold 6 y Z Flip 6

y Samsung Galaxy Z Fold 5 y Z Flip 5

y Samsung Galaxy Z Fold 4 y Z Flip 4

y Galaxy Z TriFold

Serie Galaxy A

La gama media también forma parte del despliegue:

Galaxy A56 , A55 , A54 , A53

, , , Galaxy A36 , A35 , A34 , A33

, , , Galaxy A26 , A25 , A24

, , Galaxy A17 , A16 , A15 (LTE y 5G)

, , (LTE y 5G) Galaxy A07 (LTE y 5G) y A06

(LTE y 5G) y Serie Galaxy M

Galaxy M56 , M55 , M55s , M54 , M53

, , , , Galaxy M36 , M35 , M34

, , Galaxy M17 , M16 , M15

, , Galaxy M07 y M05

y Serie Galaxy F

Galaxy F56 , F54

, Galaxy F34

Galaxy F17 , F16

, Galaxy F07

Tabletas compatibles

La actualización también llegará a la línea Galaxy Tab, incluyendo:

Samsung Galaxy Tab S11 y Tab S11 Ultra

y Samsung Galaxy Tab S10 (S10+, S10 Ultra, S10 Lite, S10 FE y FE+)

(S10+, S10 Ultra, S10 Lite, S10 FE y FE+) Samsung Galaxy Tab S9 (S9, S9+, S9 Ultra, FE y FE+)

(S9, S9+, S9 Ultra, FE y FE+) Samsung Galaxy Tab S8 (S8, S8+ y S8 Ultra)

(S8, S8+ y S8 Ultra) Galaxy Tab A11+ , Tab A9

, Galaxy Tab Active 5

¿Cuándo llegará oficialmente?

Aunque aún no hay fecha definitiva para la versión estable , se espera que el lanzamiento global comience tras la presentación de la familia Galaxy S26 y que el despliegue continúe progresivamente durante el resto de 2026.

Si tu dispositivo no aparece en la lista, Samsung podría añadir más modelos conforme avance el desarrollo. Por ahora, One UI 8.5 perfila una de las actualizaciones más amplias en compatibilidad dentro del ecosistema Galaxy.

