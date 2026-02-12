LUCA bot: la nueva IA de Cemex para eficiencia financiera

La empresa de materiales de construcción mexicana, Cemex, lanzó un bot llamado LUCA, el cual está potenciado con inteligencia artificial (IA) y que funciona como un agente financiero, permitiendo a los directivos de la compañía planificar, trabajar y tomar decisiones de una forma más acertada e informada.

Más de 100 cargos ya comenzaron a utilizar este bot, el cual se entrena con miles de cifras económicas y financieras internas, a menudo confidenciales. Con dicha información el agente brinda información clave sobre las finanzas de Cemex con celeridad y, de acuerdo con la compañía, esto permite que los ejecutivos de Cemex actúen con mayor agilidad en asuntos cruciales de la compañía.

El agente IA que ayuda a tomar decisiones clave

"LUCA Bot representa una oportunidad para interactuar con la información, para mantener un diálogo más enriquecedor con los datos gracias a los prompts", señala Fausto Sosa, vicepresidente de tecnología de la información de Cemex. Y agrega: "Es una mejora en la visibilidad de la información financiera que te permite activar palancas operativas".

Cemex lanzó de manera oficial este agente de IA a principios del año pasado y afirman que en el tiempo que llevan usándolo para sus operaciones, han mostrado un cambio importante ya que han incrementado la eficiencia en toda la compañía al ahorrarles tiempo, así como un acceso oportuno y confiable a la información financiera de Cemex las 24 horas del día.

Jaime Muguiro, CEO de Cemex, ha puesto como prioridad clave la inversión en tecnologías como la IA para lograr eficiencias importantes en un entorno competitivo. De acuerdo con Muguiro, adoptar esta tecnología les permite mantenerse a la cabeza ante los desafíos globales que existen actualmente.

"La tecnología es un prerrequisito para lograr esa eficiencia operativa marcada por la alta dirección", señala Fausto Sosa.

¿Cómo opera este bot?

Actualmente LUCA Bot gestiona entre 700 y 800 consultas al mes con una precisión del 82% en análisis y del 92% en datos, según información de Jaime Martínez, jefe de contraloría global de Cemex. Además, el agente ha sido entrenado con más de 35 mil preguntas y se actualiza a diario con los comentarios y evaluaciones de los directivos. De igual forma incluye más de 60 prompts predefinidos.

La interfaz de LUCA Bot sigue el diseño de Microsoft 365 Copilot, el cual ya es conocido para los empleados de Cemex, por lo que el uso de este agente de IA es mucho más fácil para ellos.

Vale la pena señalar que en cuanto a seguridad, Cemex afirma que almacena los datos de forma segura en su propio espacio de Azure y el agente funciona con instrucciones propias y ajustes específicos de Azure OpenAI para generar respuestas fiables y minimizar errores. Por otro lado, solo se guardan los datos básicos de sesión como nombre de usuario, prompts y feedback.

Asimismo, LUCA Bot procesa más de 120 indicadores clave de rendimiento, desglosados por región, país y planta; esto abarca una década de datos y miles de cifras que son actualizadas mensualmente y con el acceso restringido a la región y línea de negocio autorizadas para cada ejecutivo, subraya Carlos Mantilla, director de arquitectura de TI de la compañía.

