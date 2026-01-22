Samsung Galaxy S26 Ultra tendrá una pantalla que cuidará como nunca tu privacidad

Se ha filtrado nueva información sobre el diseño del Samsung S26 Ultra . De acuerdo a la publicación filtrada por “Tarun Vats”, la actualización de la app One UI 8.5 permitiría ver la aparición del nuevo control para privacidad.

Por otro lado, según Android Authority, este nterruptor confirmaría una de las novedades más importantes del Galaxy S26 Ultra: “la nueva pantalla de privacidad”.

¿Cómo funcionara la pantalla del nuevo Samsung Galaxy S26 Ultra?

De acuerdo con la información filtrada, la pantalla de privacidad funcionará en conjunto con el rumoreado nuevo panel OLED M14 que tendría el Galaxy S26 Ultra.

Esta configuración funciona mediante la activación de la pantalla de privacidad: el panel cambia la dirección de la luz con la tecnología Flex Magic Pixel para reducir los ángulos de visión. En otras palabras, solo la persona que use el celular podrá ver la pantalla de frente.

Una tecnología exclusiva para el Samsung Galaxy S26 Ultra

Esta tecnología ha sido tema de conversación desde el año pasado, a partir de un reporte que adelantó la posible llegada de la tecnología Flex Magic Pixel al nuevo flagship de Samsung, Asimismo, se señaló que esta tecnología se ha estado desarrollando durante varios años, pero que esta será la primera vez que entraría en producción de masa.

Cabe destacar que, el Galaxy S26 Ultra sería solo el primer celular de Samsung con esta tecnología; posteriormente, los modelos Galaxy Z Flip8 y Galaxy Z Fold8, la nueva generación de plegables, según el reporte.

