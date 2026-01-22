¿La cámara del Samsung Galaxy S26 Ultra es mejor que la del iPhone 17 Pro Max?

Este 2026 es un buen año en cuanto tecnología; marcas de renombre lanzaran próximamente dos modelos nuevos de celulares que prometen ofrecer la mejor experiencia tecnológica, se trata del Samsung Galaxy S26.

Muchos usuarios de internet han entrado en debate cual es la mejor opción para comprar dependiendo de sus características: el Samsung S26 Ultra o el iPhone 17 Pro Max. Si estás pensando comprar uno de estos dispositivos por la calidad de la cámara, a continuación te decimos cual es el que podría valer la pena de acuerdo a lo que buscas.

Samsung Galaxy S26 Ultra vs el iPhone 17 Pro Max

La decisión puede ser difícil; sin embargo, hay una serie de características que se pueden tomar en cuenta antes de decidir cual de estos dos celulares comprar. Cabe destacar que esta comparativa es de acuerdo a las filtraciones de ambos celulares.

Te puede interesar: Revelan cuánta memoria RAM tendrán los iPhone 18 Pro

Un aspecto importante a considerar es el diseño de ambos celulares. Respecto al Galaxy S26 Ultra se sugiere que su pantalla será ligeramente más delgada, asimismo, su marco no sería tan curvo como el del iPhone 17 Pro Max.

Por otro lado, para calificar estos modelos también se tendría que tomar en cuanta la calidad de la cámara, según algunas versiones, el Samsung S26 Ultra tendrá una cámara similar al S25 Ultra; en tanto al iPhone 17 Pro Max destaca por sus sistemas de cámaras.

Las principales características del sistema de cámaras del iPhone 17 Pro Max:

Sistema fotográfico frontal de alta resolución de 18 megapíxeles.

Sistema trasero equipado con tres lentes de 48 megapíxeles.

Respecto a los videos, brinda una calidad 4K de resolución, a 120 cuadros por segundo.

Por otro lado, el sistema de cámaras que tendría el Galaxy S26 podría ser el siguiente:

Cámara principal de 50 megapíxeles, junto a 8mp y 2mp.

Objetivo frontal de 13 mp.

Cámara trasera con 200 mp y OIS promedio (estabilización óptica de la imagen).

Para la grabación de video, una resolución de 4K con UHD.

Antes de decidir que celular comprar se recomienda que analices cada uno de sus detalles.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS