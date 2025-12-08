Samsung Galaxy S26 Ultra: Filtran posible fecha de lanzamiento

El anuncio de cada nueva generación del Galaxy Ultra suele convertirse en un evento esperado por los entusiastas de la tecnología, y esta vez no es la excepción, aunque aún faltan meses para su presentación oficial, las primeras filtraciones sobre el Samsung Galaxy S26 Ultra ya comenzaron a encender la conversación, adelantando tanto mejoras técnicas como un rediseño que podría refrescar la estética del modelo insignia de la marca.

De acuerdo con informes recientes, Samsung planea revelar el dispositivo el 25 de febrero de 2026 en San Francisco, durante una nueva edición de su evento Galaxy Unpacked. El dato llama la atención porque, a diferencia de años anteriores, el anuncio llegaría casi un mes después de lo habitual.

Medios especializados como Forbes y Android Headlines sugieren que el cambio responde a una estrategia para sincronizar mejor el calendario de lanzamientos con los ciclos comerciales y posicionar al S26 Ultra justo antes del Mobile World Congress de Barcelona, programado del 2 al 5 de marzo. La jugada buscaría asegurar que Samsung lidere la conversación tecnológica antes que sus competidores.

Si esta reconfiguración se confirma, la preventa de la nueva serie —que incluiría los modelos S26, S26+ y S26 Ultra— arrancaría a inicios de marzo, dando margen a operadores, tiendas y consumidores para planificar compras en un mercado saturado de opciones similares.

¿Qué se espera del Galaxy S26 Ultra?

Aunque Samsung mantiene silencio, las filtraciones ya trazan un escenario tentador. El S26 Ultra conservaría su cámara principal de 200 megapíxeles, pero con un cambio clave: pasaría a una apertura de f/1.4, en comparación con el f/1.7 del modelo anterior. Según el reconocido filtrador Universelce, esta mejora permitiría capturas con más luz, detalle superior y un desempeño nocturno más sólido.

El equipo volvería a integrar el sensor Isocell HP2, capaz de producir imágenes de 12.5MP, 50MP o 200MP según el modo utilizado. Además, se perfila un conjunto fotográfico de alto nivel:

50MP ultra gran angular (Samsung JN3)

50MP telefoto con zoom periscópico (IMX854)

12MP telefoto estándar (Samsung S5K3LD)

12MP cámara frontal Sony IMX874

A esto se suman rumores sobre un diseño más delgado que cualquier Ultra previo, un cambio que podría impactar directamente en la batería y la refrigeración, puntos que suelen preocupar a los usuarios más exigentes.

Finalmente, se anticipa que la presentación haga énfasis en Galaxy AI, la plataforma de inteligencia artificial de Samsung introducida en 2024. Se prevén nuevas funciones, mayor integración con Google y posiblemente herramientas exclusivas para el modelo Ultra.

Por ahora, solo queda esperar la confirmación oficial, pero lo cierto es que el Galaxy S26 Ultra ya se posiciona como uno de los lanzamientos más comentados del próximo año.

