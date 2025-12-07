Domingo, 07 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Tecnología

Tecnología |

¿Cómo se debe cargar el celular para no dañar la batería?

Hay prácticas que realizamos comúnmente y afectan la vida útil de la batería 

Por: SUN .

Un celular tiene de 300 a 500 ciclos de carga; después de agotarlos, la batería se vuelve lenta y demora en llenarse por completo. CANVA

Un celular tiene de 300 a 500 ciclos de carga; después de agotarlos, la batería se vuelve lenta y demora en llenarse por completo. CANVA

Cargar el celular es bastante habitual, pero en ocasiones no se hace de manera correcta. Por ejemplo, hay personas que utilizan un cargador inadecuado o quienes usan el dispositivo mientras se alimenta de energía. 

Pero no solo estas prácticas afectan la vida útil de la batería, sino que hay otras que realizamos comúnmente y son más perjudiciales. Por eso, te decimos cómo cargar tu teléfono y no dañarlo. 

¿Cómo se debe cargar un celular? 

De acuerdo Endesa y Kaspersky, cargar los dispositivos electrónicos de manera correcta evita que sufran fallas en el centro de carga, en los sistemas internos y hasta en el funcionamiento. 

LEE: ¿Qué tanta batería gastan Netflix, TikTok y Spotify en tu celular?

Los expertos enlistan recomendaciones clave para prevenir problemas: 

  • Utilizar siempre el accesorio original o uno similar, pues cada cargador utiliza voltajes e intensidades específicas para cada celular. 
  • Evitar que la batería se descargue por completo; es mejor que no baje del 15% o 20%. 
  • Desconectar el celular antes de que su carga llegue al límite. De preferencia, hazlo cuando llegue al 85% de batería. 
  • No cargar el celular con la funda u otros accesorios que retrasen el proceso y generen un sobrecalentamiento. 
  • Revisa de manera periódica la capacidad de carga de la batería; entre mayor cantidad de ciclos consuma, menor su vida útil. 
  • Cargar el dispositivo en un lugar con temperatura ambiente, que oscile entre los 16 °C y 22 °C. Dejarlo en espacios fríos o calurosos puede dañarlo internamente. 
  • No usar el celular mientras se encuentre enchufado, pues se ralentiza el proceso debido al incremento en el uso de recursos, por ejemplo, el brillo de la pantalla. 
  • Mantener limpios el cargador y el centro de carga del dispositivo. 
  • Utilizar lo menos posible el modo de "recarga rápida"; aunque lo alimenta de energía en menos tiempo, a largo plazo ocasiona degradación y sobretensiones. 
  • Y cuando vayas a cargarlo, primero enchufa el cargador a la corriente y luego conecta el celular. 

¿Cómo ahorrar la batería del celular? 

En promedio, un celular tiene de 300 a 500 ciclos de carga; después de agotarlos, la batería se vuelve lenta y demora en llenarse por completo. La buena noticia es que puedes mitigar esto con medidas específicas antes, durante y después de cargarlo: 

  • Configura la pantalla para que se bloquee en segundos cuando el dispositivo no se está usando; esto ahorra energía. 
  • Reduce el brillo de la pantalla y configúralo en modo automático (baja cuando es de noche y sube cuando es de día) 
  • Desactiva los sonidos táctiles, así como las alarmas y los tonos de llamadas. 
  • Opta por las vibraciones en lugar del sonido para las notificaciones. 
  • Restringe las apps en segundo plano, pues también consumen demasiada batería. 
  • Activa el modo "Ahorro de batería". 
  • Utiliza el "Tema oscuro" porque el claro gasta mucha energía. 

Recuerda que los celulares actuales vienen equipados con baterías hechas de materiales como el litio; la desventaja es que se desgastan fácilmente cuando se les da mal uso. 

EE

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones