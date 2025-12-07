¿Cómo se debe cargar el celular para no dañar la batería?

Cargar el celular es bastante habitual, pero en ocasiones no se hace de manera correcta. Por ejemplo, hay personas que utilizan un cargador inadecuado o quienes usan el dispositivo mientras se alimenta de energía. Pero no solo estas prácticas afectan la vida útil de la batería, sino que hay otras que realizamos comúnmente y son más perjudiciales. Por eso, te decimos cómo cargar tu teléfono y no dañarlo. De acuerdo Endesa y Kaspersky, cargar los dispositivos electrónicos de manera correcta evita que sufran fallas en el centro de carga, en los sistemas internos y hasta en el funcionamiento. Los expertos enlistan recomendaciones clave para prevenir problemas: En promedio, un celular tiene de 300 a 500 ciclos de carga; después de agotarlos, la batería se vuelve lenta y demora en llenarse por completo. La buena noticia es que puedes mitigar esto con medidas específicas antes, durante y después de cargarlo: Recuerda que los celulares actuales vienen equipados con baterías hechas de materiales como el litio; la desventaja es que se desgastan fácilmente cuando se les da mal uso. EE