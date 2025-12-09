Estas son las novedades que llegan a tu celular Samsung con One UI 8.5

Samsung anunció el lanzamiento de la versión Beta del nuevo sistema operativo One UI 8.5, que promete mayor velocidad en el manejo del dispositivo, así como mejoras en su administración y seguridad.

Con cambios funcionales y llamativos, la marca coreana demuestra que su software sigue siendo uno de sus puntos fuertes, aunque algunos usuarios han encontrado similitudes con la apariencia Liquid Glass de Apple.

Algunos usuarios han comentado que el panel de acceso rápido se inspira en la estética translúcida de iOS 6, al igual que las cápsulas flotantes que permiten operar algunas aplicaciones nativas. A propósito del panel de acceso rápido, con One UI 8.5 no solo es posible cambiar el orden de los elementos, sino también ajustar su tamaño en la pantalla, una opción de personalización que será muy útil.

Novedades de One UI 8.5

Algunas de las funciones nuevas de One UI 8.5 son:

Inteligencia artificial en edición de fotos

Photo Assist ofrece la posibilidad de realizar varias ediciones generativas sin tener que guardar los cambios antes de agregar otro. También permite revisar el historial completo de cambios y eliminar pasos específicos sin perder los demás.

Storage Share

La nueva versión permite la conexión inalámbrica entre dispositivos Galaxy para compartir contenido y almacenamiento. Además, Quick Share podrá utilizar reconocimiento facial para sugerir contactos con quienes compartir fotografías.

Aura Broadcast

Con Aura Broadcast, los usuarios de teléfonos Galaxy podrán enviar música y sonidos del micrófono a otros dispositivos mediante Bluetooth.

Protección contra robo

Se agrega una capa de seguridad extra que bloquea la pantalla tras múltiples intentos fallidos de identificación mediante contraseña, huella o PIN.

Álbum privado

Además de la carpeta segura, One UI 8.5 incluye un álbum privado dentro de la aplicación de Galería, que encripta imágenes sensibles.

¿Qué teléfonos tienen One UI 8.5 y cuándo saldrá en México?

Por el momento, One UI 8.5 está disponible únicamente para los Galaxy S25, S25+ y S25 Ultra en Alemania, Corea del Sur, Estados Unidos, India, Polonia y el Reino Unido. Se espera que pronto haya una expansión que incluya a México.

