Hace tan solo pocos meses fue el descubrimiento del cometa 3I/ATLAS, un maravilloso descubrimiento astronómico que para los científicos aún sigue siendo un misterio. A pesar de que algunas investigaciones ya han resuelto algunas incógnitas sobre el cuerpo celeste las dudas y la curiosidad para saber más sobre sus características y su origen siguen presentes entre la comunidad científica.

Recientemente la NASA pudo lograr un nuevo descubrimiento sobre el cometa 3I/ATLAS y ha actualizado la información disponible. El hallazgo fue de volcanes de hielo sobre el cuerpo celeste. Asimismo, revelaron exactamente dónde se encuentra el cometa y cuándo será el momento ideal para verlo en el cielo.

¿Cuándo estará cerca de la Tierra el 3I ATLAS?

La NASA informó que el cometa 3I/ATLAS puede ser observado en el cielo antes del amanecer con un pequeño telescopio, y permanecerá observable hasta la primavera boreal de 2026. Esta última iniciará el viernes 20 de marzo, por lo que esa es la fecha de cierre.

Si bien no existe ningún peligro de que el cometa impacte contra la Tierra, lo cierto es que continuará acercándose hasta llegar a, aproximadamente, 270 millones de kilómetros, ya que es atraído por la gravedad del Sol.

¿Qué dice la NASA sobre el 3I ATLAS?

La NASA afirmó que, aunque la trayectoria del 3I/ATLAS lo llevó justo dentro de la órbita de Marte, ahora se aleja del Sol y no se acercará en absoluto a la Tierra. Será el 19 de diciembre de 2025, 3I/ATLAS estará a unas 1.8 unidades astronómicas de la Tierra.

El cometa 3I/ATLAS sigue una trayectoria hiperbólica

El interés masivo por este cuerpo celeste está vinculado a que se trata de un objeto que no pertenece al sistema solar , sino que la NASA descubrió que se mueve demasiado rápido como para estar limitado por la gravedad de nuestro Sol y que sigue “una trayectoria hiperbólica”.

Además, agregaron una pequeña parte de nostalgia al explicar que solo está de paso por esta parte de la galaxia para luego continuar su viaje al espacio interestelar y “nunca más ser visto de nuevo”.

