Samsung Galaxy S26 Ultra: fechas de preventa en Telcel y qué bonificaciones tiene

Luego de muchas especulaciones, por fin llevó a cabo este miércoles 25 de febrero el primer evento Galaxy Unpacked 2026 en San Francisco, donde se presentaron formalmente los nuevos dispositivos que se integrarán a su entorno digital durante este año, siendo el más destacado y esperado el Samsung Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra.

¿Cuándo es la fecha de preventa en Telcel y qué bonificación tiene?

En México, la telefonía Telcel no tardó en anunciar el inicio de su propia preventa, la cual ya comenzó este mismo miércoles y estará disponible hasta el 17 de marzo , y no viene sola sino acompañada de una gran bonificación de hasta 18 mil pesos para quienes contraten un plan.

Si se adquiere en preventa se podrá obtener el Samsung Galaxy S26 Ultra de 1TB a precio de la versión con capacidad de 512GB. Además puedes tener también la bonificación ya mencionada de 18 mil si llevas los modelos anteriores Samsung Galaxy 23 o el Samsung Galaxy 24 cuando vayas por el S26 Ultra bajo un Plan de Telcel. El monto final puede variar dependiendo del modelo y condiciones del dispositivo entregado.

Lo más destacado de la nueva serie Galaxy S26

Marcando la tercera generación del teléfono Galaxy AI de Samsung, la serie Galaxy S26 combina el rendimiento más potente en la historia de la serie Galaxy S con la experiencia de AI más intuitiva hasta la fecha.

En cuanto a su diseño esta nueva serie tiene una estética refinada y moderna, que incorpora una curvatura redondeada y una paleta de colores cohesionada que crean una identidad de diseño unificada en toda la línea. Es más delegado que su predecesor y pesa 214 gramos.

Samsung marca otro avance en la fotografía móvil, impulsado por inteligencia artificial avanzada, el dispositivo permite capturar y editar contenido de alta calidad sin esfuerzo y sin necesidad de experiencia previa.

El modelo Ultra incorpora una c ámara gran angular de 200 megapíxeles (MP) y una cámara teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico 5x y zoom de calidad óptica 10x, complementadas con una apertura más amplia para mejorar la claridad en condiciones de poca luz.

Con Galaxy AI se destaca al combinar una mayor conciencia contextual con sugerencias proactivas que simplifican las tareas cotidianas. Por ejemplo, los usuarios podrán utilizar comandos en lenguaje natural para ajustar configuraciones, lo que permite controlar el dispositivo sin necesidad de conocer nombres exactos o comandos específicos.

