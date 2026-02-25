La compañía surcoreana Samsung celebró este miércoles su primer evento Galaxy Unpacked del año, en el que presentó los nuevos dispositivos que se integrarán a su ecosistema tecnológico durante 2026.

Entre los anuncios más relevantes destacó la nueva línea Galaxy S26, integrada por tres modelos: Galaxy S26, Galaxy S26+ y Galaxy S26 Ultra. Esta generación incorpora mejoras e nfocadas en inteligencia artificial mediante la plataforma Galaxy AI , uno de los pilares estratégicos de la marca para este año.

El lanzamiento generó expectativa entre los seguidores de la firma, quienes desde semanas atrás aguardaban información oficial sobre el Galaxy S26, ya que diversos rumores señalaban que el dispositivo llegaría para posicionarse como uno de los smartphones más potentes y avanzados del mercado.

Y aunque circularon filtraciones sobre sus posibles características, fue hasta el evento oficial cuando Samsung confirmó especificaciones, funciones y precios para México.

Características del Samsung Galaxy S26 y S26+

En comparación con el Galaxy S25, la nueva generación mantiene una línea de diseño continuista, conservando la estética minimalista de la marca , el módulo de cámaras en disposición vertical y colores llamativos de temporada, como el lila.

El Galaxy S26 cuenta con una pantalla de 6.3 pulgadas, mientras que el Galaxy S26+ incorpora un panel de 6.7 pulgadas. Ambos modelos integran un sistema de cámaras compuesto por un sensor principal de 50 megapíxeles con apertura f/1.8 y un ultra gran angular de 12 megapíxeles con apertura f/2.2.

Una de las principales novedades es la integración de Galaxy AI en el apartado fotográfico, lo que permite realizar tareas de edición con asistencia de inteligencia artificial directamente desde el dispositivo.

En cuanto al rendimiento, Samsung incorporó el procesador Exynos 2600, acompañado de 12 GB de RAM y opciones de almacenamiento interno de 256 GB o 512 GB. En batería, el Galaxy S26 ofrece 4,300 mAh con carga de 25 W, mientras que el S26+ aumenta a 4,900 mAh con carga de 45 W.

Samsung Galaxy S26 Ultra: el modelo insignia

El Galaxy S26 Ultra se posiciona como el modelo más avanzado de la serie. Está equipado con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, disponible con 12 o 16 GB de RAM y tres versiones de almacenamiento: 256 GB, 512 GB y 1 TB.

Mantiene una línea de diseño similar a generaciones anteriores, pero integra una pantalla de 6.9 pulgadas. En el apartado fotográfico destaca un sensor principal de 200 megapíxeles con apertura f/1.4, diseñado para capturar mayor nivel de detalle , especialmente en condiciones de poca luz.

En autonomía, incorpora una batería de 5,000 mAh con carga rápida de 60 W, capaz de alcanzar del 0% al 75% en aproximadamente 30 minutos.

¿Cuál es el precio de la línea Galaxy S26?

Al tratarse de dispositivos de gama alta, los precios superan los 20 mil pesos mexicanos, con variaciones según la capacidad de almacenamiento.

Samsung Galaxy S26

$22 mil 499.00 (12 GB + 256 GB)

$27 mil 499.00 (12 GB + 512 GB)

Samsung Galaxy S26+

$28 mil 499.00 (12 GB + 256 GB)

$33 mil 499.00 (12 GB + 512 GB)

Samsung Galaxy S26 Ultra

$32 mil 999.00 (12 GB + 256 GB)

$37 mil 999.00 (12 GB + 512 GB)

$45 mil 499.00 (16 GB + 1 TB)

¿Cuándo estarán a la venta en México?

De acuerdo con lo anunciado durante el evento, la línea Galaxy S26 estará disponible en preventa a partir del 25 de febrero y hasta el 17 de marzo. Posteriormente, comenzará la venta general en México a través de los canales oficiales y sucursales autorizadas de la marca en todo el país.

Con la serie Galaxy S26, Samsung refuerza su apuesta por la inteligencia artificial, el alto rendimiento y la fotografía avanzada dentro del segmento premium. Aunque el diseño mantiene continuidad respecto a generaciones anteriores, las mejoras en potencia, autonomía y funciones impulsadas por IA buscan consolidar a la marca como uno de los principales referentes del mercado de smartphones de gama alta en 2026.

