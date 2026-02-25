Samsung Galaxy Buds 4 y Buds 4 Pro: ¿Cuándo estarán disponibles y qué precio tienen?

Con una propuesta enfocada en elevar la experiencia auditiva, Samsung presentó este 25 de febrero, durante su evento Galaxy Unpacked, la nueva generación de audífonos inalámbricos Galaxy Buds4 y Galaxy Buds4 Pro, dispositivos que llegan para reforzar el ecosistema de la marca en 2026.

Aunque la atención principal del evento se centró en la serie Galaxy S26, los nuevos auriculares destacaron por incorporar avances significativos en calidad de sonido, cancelación de ruido e integración con herramientas de inteligencia artificial. La compañía surcoreana apuesta por ofrecer una experiencia más inmersiva, con graves profundos, agudos definidos y un equilibrio sonoro optimizado para distintos entornos.

¿Qué ofrecen los Galaxy Buds4 y Buds4 Pro?

Los Galaxy Buds4 integran un sistema de altavoz rediseñado que mejora la claridad y la precisión del audio. Incorporan una cancelación activa de ruido más eficiente , capaz de reducir de forma notable los sonidos ambientales para permitir una experiencia más envolvente. Además, cuentan con ecualización adaptativa, tecnología que ajusta automáticamente el sonido según el entorno y la forma del oído del usuario.

En línea con la estrategia de Samsung de potenciar la inteligencia artificial en sus dispositivos, los nuevos audífonos permiten invocar asistentes como Bixby, Google Gemini o Perplexity mediante comandos de voz, sin necesidad de utilizar las manos.

Por su parte, los Galaxy Buds4 Pro i ntegran todas estas funciones y añaden un nivel superior de aislamiento acústico, así como controles gestuales que permiten activar funciones mediante movimientos de la cabeza. También presentan mejoras en ergonomía y ajuste, buscando mayor comodidad durante un uso prolongado.

En cuanto al diseño, los Buds4 adoptan un estilo tipo “blade”, con una estructura alargada y acabado metálico que funciona como estabilizador dentro del oído. En contraste, los Buds4 Pro incorporan un diseño intraaural que sella el canal auditivo, lo que favorece un mejor rendimiento de la cancelación de ruido.

Ambos modelos se conectan automáticamente al abrir el estuche y pueden controlarse sin necesidad de aplicaciones adicionales.

Precio en México

En el mercado mexicano, los Galaxy Buds4 tienen un precio de 3 mil 299 pesos y estarán disponibles en colores blanco y negro. Los Galaxy Buds4 Pro tendrán un costo de 4 mil 599 pesos y se ofrecerán en blanco y negro, mientras que la versión en color oro rosado será exclusiva de la tienda en línea oficial de Samsung.

¿Cuándo salen a la venta?

De acuerdo con lo anunciado en el Galaxy Unpacked, ambos modelos estarán disponibles en preventa del 25 de febrero al 17 de marzo. Posteriormente, iniciará la venta general en México a través de la tienda en línea de Samsung y en distribuidores autorizados en todo el país.

Con estos lanzamientos, Samsung refuerza su apuesta por dispositivos inteligentes que integran audio de alta calidad, diseño renovado y funciones impulsadas por inteligencia artificial, consolidando así su presencia en el segmento de audífonos premium.

XP