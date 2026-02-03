Se cayó ChatGPT: ¿Qué se sabe sobre la falla mundial?

Durante la mañana y tarde de este martes 3 de febrero, la aplicación de inteligencia artificial más popular del mundo, ChatGPT, de la compañía estadounidense OpenAI, presentó fallas en su sistema que provocaron que usuarios de distintas partes del mundo tuvieran problemas para realizar consultas y utilizar sus servicios.

De acuerdo con algunos reportes publicados en redes sociales, el chatbot de OpenAI dejó de responder preguntas y de generar imágenes solicitadas por los usuarios, aunque la empresa nunca reconoció una falla prolongada en su sistema operativo.

Los testimonios señalaban que, al momento de solicitar alguna indicación, aparecía una insignia en rojo marcando error y sin mostrar la respuesta solicitada.

Pese a que la falla fue a nivel mundial, países como Argentina, Brasil, España, Estados Unidos y Nueva Zelanda fueron algunos de los que registraron más reportes y quejas sobre el problema.

La inteligencia artificial se ha convertido en una parte esencial de la vida de las personas, ya que se utiliza en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Por ello, este tipo de caídas y problemas técnicos representan una afectación importante para quienes dependen de estas tecnologías.

¿Cuándo se restablecerá el servicio de ChatGPT?

En internet, diversos usuarios informaron que el programa volvió a operar con normalidad, por lo que nuevamente es posible realizar consultas en el chatbot.

Sin embargo, ni OpenAI ni Sam Altman, fundador de la empresa, emitieron un mensaje explicando los motivos de la falla, por lo que hasta el momento las razones de la caída permanecen desconocidas.

Aunque la mayoría de los usuarios confirmaron que ya pueden usar el servicio con normalidad, es posible que en algunas regiones el funcionamiento tarde un poco más en restablecerse o que presente intermitencias durante el día, por lo que se recomienda tener paciencia.

¿Cómo saber si tu ChatGPT ya funciona normalmente?

Para comprobarlo, basta con realizar una consulta. Si el sistema responde en pocos segundos, significa que la aplicación ya funciona correctamente. En cambio, si permanece cargando por mucho tiempo, aparece un mensaje de error o simplemente no responde, es probable que el servicio aún presente fallas y sea necesario esperar un poco más.

¿Qué es ChatGPT?

ChatGPT es un sofisticado chatbot de inteligencia artificial generativa creado por OpenAI, capaz de comprender y producir texto con fluidez y naturalidad. Funciona mediante modelos de lenguaje de gran escala que le permiten sostener diálogos, resolver dudas, redactar textos, desarrollar código y realizar traducciones entre distintos idiomas.

