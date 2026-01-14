¿Cuál es el mejor celular Motorola para tomar fotos en 2026?

En un mercado donde la venta de teléfonos inteligentes se ha visto impulsada por la calidad de sus cámaras, la reconocida empresa Motorola busca destacar con un nuevo modelo que, además de potencia, ofrece un diseño ultradelgado y un apartado fotográfico sobresaliente . El Motorola Edge 70, en sus distintas versiones, ya se encuentra disponible en México.

Con un grosor de apenas 5.99 milímetros y un peso de 159 gramos, el Motorola Edge 70 se posiciona como uno de los smartphones ultradelgados más recientes del mercado . Integra un sistema de tres cámaras de 50 megapíxeles, capaces de capturar imágenes con ángulos ultra gran angular, fotografías más precisas como retratos y selfies en alta resolución, además de grabación de video en 4K, lo que lo convierte en una opción atractiva para los amantes de la fotografía y el video.

El dispositivo presenta un diseño moderno, elegante y minimalista, con sutiles toques de color que lo diferencian de otras propuestas disponibles. Está fabricado con aluminio de calidad aeronáutica y protegido con Gorilla Glass 7i, lo que le otorga mayor resistencia y rigidez. Además, cuenta con durabilidad de grado militar, por lo que soporta mejor caídas y golpes en el uso diario.

En el apartado fotográfico, el Edge 70 incorpora un a triple cámara trasera de 50 MP (principal, ultra gran angular y sensor 3 en 1), así como una cámara frontal de 50 MP. A esto se suma la integración del sistema moto AI, que optimiza la captura de imágenes y video, junto con la calibración de tonos Pantone, que garantiza colores más fieles y naturales.

En cuanto al rendimiento, el Motorola Edge 70 está equipado con un procesador Snapdragon 7 Gen 4, acompañado de 12 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno. El dispositivo opera con Android 16 e incorpora diversas funciones potenciadas por inteligencia artificial, lo que mejora la experiencia de uso y la eficiencia en tareas cotidianas.

La autonomía está respaldada por una batería de 4,800 mAh con tecnología de silicio-carbono, que ofrece hasta siete horas de pantalla activa. Además, cuenta con carga rápida de 68W, capaz de llevar el dispositivo del 0 al 100% en aproximadamente 40 minutos, así como carga inalámbrica de 15W, lo que brinda mayor comodidad al usuario.

Bajo estas características, el Motorola Edge 70 se consolida como una de las mejores opciones de la marca en el segmento de smartphones , con un enfoque claro en usuarios que buscan un equilibrio entre potencia, diseño y un sistema de cámaras de alta calidad.

El precio del Motorola Edge 70 es de 12 mil 999 pesos, aunque este puede variar dependiendo del distribuidor y las promociones disponibles.

El Motorola Edge 70 destaca como una propuesta sólida y competitiva en el 2026, combinando un diseño ultradelgado, materiales resistentes, un potente desempeño y un apartado fotográfico de alto nivel.

Su relación entre precio y prestaciones lo posiciona como una alternativa atractiva para quienes priorizan la fotografía, el rendimiento y un diseño premium en un solo dispositivo.

