iPhone 18 Pro Max: precio y cuándo sale a la venta en México

Apple vuelve a colocarse en el centro de la atención pública luego de que recientemente se filtrara información relacionada con el lanzamiento de su próximo dispositivo móvil: el iPhone 18.

A lo largo de los años, la compañía se ha consolidado como una de las marcas más exitosas y valoradas en el ámbito de la innovación tecnológica. Sus diseños sobrios y elegantes, así como el rendimiento y la funcionalidad de sus dispositivos, han captado la atención de quienes buscan algo más que un teléfono: una herramienta potente, distintiva e innovadora.

Gracias a estos antecedentes, las supuestas filtraciones han despertado un gran interés entre los seguidores de la marca, quienes esperan con entusiasmo el nuevo smartphone que se integrará al ecosistema Apple. Si quieres conocer todo lo que se sabe hasta ahora sobre este dispositivo, a continuación te compartimos los detalles más relevantes del iPhone 18.

¿Cómo será el nuevo iPhone 18?

De acuerdo con la información disponible, Apple apostaría por un diseño plegable en una de las versiones del iPhone 18, conocida como Fold . Este modelo permitiría doblar o extender la pantalla, similar a lo visto en dispositivos como el Samsung Galaxy Z Fold o el Google Pixel Fold.

Aunque esta información aún no ha sido confirmada de manera oficial, expertos y analistas consideran que no sería una decisión descabellada, especialmente tras el buen recibimiento que tuvo el iPhone 17. Además del modelo plegable, Apple mantendría las versiones tradicionales que ya se conocen: iPhone 18, iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max.

¿Cuándo llegará a México?

Si bien Apple no ha hecho ningún anuncio oficial, las filtraciones apuntan a que el iPhone 18 podría salir a la venta en la primavera de 2027, una fecha poco habitual para la compañía, que generalmente realiza sus lanzamientos a finales de año. Sin embargo, esta estrategia marcaría un cambio importante en su calendario habitual.

¿Cuánto costará el nuevo iPhone 18?

Diversos medios especializados señalan que el iPhone 18 tendría un precio aproximado de 999 dólares en su versión base , mientras que el modelo más completo podría alcanzar los 2 mil dólares.

Para el mercado mexicano, esto implicaría precios que irían desde los 17 mil pesos, dependiendo del modelo y la configuración. De acuerdo con las filtraciones, los costos quedarían de la siguiente manera:

iPhone 18: 999 dólares (aprox. 17 mil pesos)

iPhone 18 Pro: mil 199 dólares (aprox. 20 mil pesos)

iPhone 18 Pro Max: mil 399 dólares (aprox. 22 mil pesos)

iPhone 18 Fold: 2 mil dólares (aprox. 35 mil pesos)

También puedes leer: NASA abre registro para la misión Artemis II: así puedes enviar tu nombre a la Luna

Aunque Apple aún no confirma de manera oficial las características, precios y fecha de lanzamiento del iPhone 18, las filtraciones apuntan a que la compañía prepara uno de sus lanzamientos más ambiciosos hasta ahora .

La posible llegada de un modelo plegable, junto con cambios en su calendario de presentación, podría marcar una nueva etapa para la marca y reforzar su liderazgo en el mercado de smartphones de alta gama. Mientras tanto, los usuarios deberán mantenerse atentos a los próximos anuncios oficiales.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP